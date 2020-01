Parma-Roma 0-2, le pagelle giallorosse: Pellegrini sbanca il Tardini

La Roma si impone contro il Parma e interrompe il passo negativo di 2 ko consecutivi: Pellegrini risolve un match difficile senza Zaniolo e Dzeko, squalificato. Prova di forza in vista di un periodo veramente ricco di scontri per i giallorossi.

ROMA, LE PAGELLE GIALLOROSSE: PELLEGRINI PUNTA LA JUVE

Pau Lopez 7: una serata apparentemente tranquilla che non impensierisce il portiere giallorosso. L’unico acuto è quello di Inglese che viene neutralizzato da un grande riflesso dello spagnolo.

Florenzi 6.5: in netta crescita e sempre più sicuro del posto da titolare. Il terzino ha ritrovato fiducia e coraggio e gioca in modo diligente ed attento. Incursioni precise e profonde: peccato per la poca precisione nei cross. (dal 79′ B. Peres Sv.)

Mancini 6.5: non soffre mai ne Cornelius ne Kulusevski. L’ex Atalanta sembra aver ritrovato la giusta concentrazione dopo due partite di appannamento. Sufficienza raggiunta con ampi margini di miglioramento.

Smalling 6.5: serata tranquilla anche per l’inglese che si limita ad anticipare e a smistare palloni. Nessun vero intervento di rilievo: il suo senso della posizione gli permette di essere al posto giusto nel momento giusto.

Kolarov 6: ancora alti e bassi per il terzino che ha bisogno di riposo. La grinta e la voglia di trascinare la squadra sono ben visibili, ma la condizione non gli permette di rendere al massimo per 90 minuti. La squalifica arriva in un momento essenziale che permetterà al serbo di riposarsi in vista di Juventus e Lazio.

Diawara 6.5: ha le chiavi del centrocampo e fa circolare la palla con autorità e sicurezza. Spesso troppo prudente, potrebbe accelerare l’azione per creare superiorità: partita dopo partita è sempre più essenziale per i tempo della Roma.

Cristante 6: rientra con la voglia di far bene e regge benissimo per 60 minuti. Con il passare del tempo la sua intensità viene meno e la Roma inizia a recuperare meno palloni. Il 2-0 gli da una mano abbassando ulteriormente i ritmi del match.

Pellegrini 8: si carica sulle spalle la squadra e la trascina alla vittoria dimostrando di meritare la fascia da capitano. Un rigore e una bella conclusione che chiude perfettamente il triangolo con Kalinic. Bel riscatto dopo due prestazioni da dimenticare, soprattutto contro i bianconeri. (dall’85’ Veretout Sv.)

Under 6.5: sprazzi dell’estro del turco che regala due ottimi assist non finalizzati da Kalinic. Il ragazzo è in serata e prova a riaccendere l’interesse di Fonseca per non abbandonare la piazza romana. Con la giusta fiducia può crescere ancora.

Perotti 6: ritmi alti che lo mettono subito fuori dalla gara. L’argentino riesce ad imporsi grazie alla tecnica di palleggio e dribbling. Dai suoi piedi nasce sempre qualcosa di pericoloso, ma il guizzo non arriva mai. (dal 70′ Kluivert 6.5: il rientro dall’infortunio è più che positivo con una conclusione che rischia di chiudere definitivamente i conti. L’olandese sente la fiducia di Fonseca e questo si riflette nel suo rendimento in campo.)

Kalinic 6.5: non arriva il gol negato dalla fretta e dalla poca lucidità. La punta ha fame di gonfiare la rete e questo lo porta a sbagliare delle ottime occasioni. Perfetto il triangolo che manda in porta Pellegrini e ottimo il movimento che ha suggerito la verticalizzazione ad Under. Vuole rimanere nella capitale e da tutto per dimostrarlo.

Fonseca 7: nonostante le due sconfitte aveva visto una Roma che crea e che era stata condannata solo da episodi. Questa sera dimostra di avere ragione con una squadra mutilata in avanti ma che da tutto per portare a casa la partita. Ottime le risposte di Under e Kalinic, mentre Pellegrini scaccia via le critiche delle ultime gare. Una buona dose di fiducia in vista dell’incontro contro il Genoa.