Atalanta-Ajax 2-2, le pagelle nerazzurre: Zapata maiuscolo per 90′

La prova meno positiva è stata invece di Pašalić, lontano dai livelli dello scorso anno

L’Atalanta riprende in rimonta l’Ajax e ora mantiene 3 punti di vantaggio in classifica sui Lancieri, e ora aspetta il prossimo incrocio ad Anfield contro il Liverpool. Decisivo il Ternero Zapata, autore di una grande doppietta e dominante tutto l’arco del match. Seguono le pagelle dei calciatori in campo stasera.

Sportiello 5,5: non eccezionale sul secondo gol, episodio che purtroppo pesa sul risultato. Nel complesso poi non demerita e effettua un ottimo intervento su Antony all’84’, ma la sensazione è che la squadra sia un po’ meno sicura con lui.

Toloi 6,5: sempre aggressivo e preciso nella proposta di gioco che Gasperini vuole. Su un suo cross potrebbe arrivare un rigore, ma il consulto Var non è favorevole alla Dea.

Romero 6,5: cattivo e spesso pronto a fare sportellate con Traore, peraltro nell’ambito di un duello tra giovanissimi. In crescita, forse la miglior partita da quando è nerazzurro.

Djimsiti 6: buona prova, concreta e solida come sempre ha abituato ormai.

Hateboer 6: manca de Roon e allora è l’unico a sentire l’area di derby. Gioca a buon ritmo ma forse limita un po’ gli inserimenti nei sedici metri.

Pašalić 5: perde un paio di palloni importanti e pare meno brillante del solito, in più calcia sull’esterno della rete il potenziale 3-2. I tifosi sperano di rivederlo presto sugli standard dell’anno passato.

Freuler 6: prova concreta e dal lavoro oscuro per il centrocampista glaronese. Non era facile sostituire de Roon, lo ha fatto in maniera tutto sommato buona.

Gosens 6: la sua prova non è straripante come altre volte, ma va detto che aveva abituato tutti sin troppo bene. Causa il rigore, ma va detto che sulla fallosità dell’intervento resta qualche dubbio, anche perché fischiare un rigore è una cosa seria…

Ilicic 6,5: non è quello del pre-lockdown ma quando si accende lui migliora tutta l’Atalanta. Sullo 0-0 manda fuori un tiro da ottima posizione.

Gomez 6,5: offre una palla fantastica a Zapata per l’1-2 e in generale dà sempre l’impressione di poter creare qualcosa quando ha palla tra i piedi. Esce non felicissimo, stava bene e sperava di poterlo far vedere fino alla fine.

Zapata 8,5: eccezionale, anche oltre la doppietta. I gol vanno infatti di pari passo con l’eccezionale strapotere fisico mostrato per 95’, in cui tiene spesso impegnati Schuurs e Blind.

Malinovskyi 5,5: ha due buoni tiri da fuori ma, contrariamente dal solito, non li sfrutta. Viene anche ammonito per un intervento molto duro su Antony.

Gasperini 6,5: prova nel complesso positiva e soprattutto portante in dote una rimonta che darà una gran bella iniezione di fiducia. Se si può trovare un appunto si vede forse un gioco meno efficace sulle corsie esterne rispetto all’anno passato, ma va detto che la preparazione è stata quasi inesistente e non è facile oliare al meglio i meccanismi da subito.