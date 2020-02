Atalanta-Roma 2-1, le pagelle dei giallorossi: secondo tempo sottotono

La Roma perde anche a Bergano contro l’Atalanta e non riesce ad uscire dalla crisi. Dopo il vantaggio di Dzeko ci pensano Palomino e Pasalic a ribaltare il risultato.

LOPEZ 6.5: miracoloso nel primo tempo sul Papu Gomez, incolpevole sui goal.

BRUNO PERES 5: troppo fumoso, azzarda sempre il dribbling e quando deve verticalizzare con il piede sordo va in difficoltà. In fase difensiva è troppo distratto.

SMALLING 6.5: l’unico a salvarsi nella retroguardia giallorossa, giganteggia fermando più volte Zapata ed Ilicic.

FAZIO 5.5: bravo nel gioco aereo, meno quando deve far girar palla.

SPINAZZOLA 5: perde Palomino sul primo goal della Dea, per il resto tante giocate sbagliate.

MANCINI 6: bravo nel ricoprire il ruolo di centrale davanti alla difesa. (dal 68′ VERETOUT 6: entra e prova comunque a rendersi pericoloso, bravo nel recuperare diversi palloni)

PELLEGRINI 5.5: gioca troppo lontano dalla porta e non riesce mai a trovare la giocata giusta.

KLUIVERT 6.5: ottimo primo tempo, esce poco dopo l’ora di gioco ma sembrava averne ancora. (dal 62′ PEREZ 4.5: disastroso, sbaglia praticamente tutto)

MKHITARYAN 5: nel primo tempo non fa neanche troppo male, ma nella ripresa cala incredibilmente.

PEROTTI 6: bravo nel saltare sempre o quasi il proprio avversario, si sacrifica anche in fase difensiva aiutando Spinazzola. (dal 78′ VILLAR SV)

DZEKO 7: goal spettacolare, tante sponde e tanti contrasti aerei vinti.