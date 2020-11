Genoa-Roma 1-3, le pagelle giallorosse: Mkhitaryan porta a casa il pallone

Roma corsara che batte il Genoa con il punteggio di 1-3, a Marassi. Per la squadra di Paulo Fonseca i tre goal portano la stessa firma, quella di Mkhitarya,n autore di una partita straordinaria. La rete del momentaneo 1-1 è stata invece siglata dall’ex Juve Pjaca. Ecco le pagelle dei giallorossi.

PAU LOPEZ 6: sul goal avversario può ben poco.

MANCINI 6.5: in marcatura non sbaglia mai l’anticipo, un vero mastino.

SMALLING 5.5: qualche incertezza di troppo, soprattutto sul goal preso.

IBANEZ 6: anche lui commette qualche sbavatura, ma conquista la sufficienza grazie ad un paio di ottime chiusure nel finale.

KARSDORP 5.5: partita opaca, tanta corsa ma poca lucidità in entrambe le fasi.

VERETOUT 7: quando cambia passo la Roma diventa pericolosa. Buona gara condita anche da un assist.

PELLEGRINI 6.5: quando decide di verticalizzare mostra tutte le sue grandi capacità tecniche. Un po’ di fatica in più quando deve fare filtro, ma gioca comunque una gara di alto livello. (dal’87’ VILLAR SV)

SPINAZZOLA SV: troppo pochi 14 minuti per giudicare la sua prova. (dal 14′ PERES 6.5: pur giocando sulla fascia sinistra dimostra di sentirsi a proprio agio, ha grandissima gamba, bravo negli inserimenti e nell’ultimo passaggio)

PEDRO 6.5: partita in chiaroscuro, però poi sforna l’assist dell’1-3 che di fatto chiude il match.

MKHITARYAN 9: partita spettacolare, nel secondo tempo fa anche la prima punta, mossa di Fonseca che paga. L’armeno è un vero top player ed oggi ha dato dimostrazione della sua bravura, al di là della tripletta, fa sempre la scelta giusta.

MAYORAL 5.5: non una gara memorabile per lo spagnolo, per lunghi tratti si estranea anche se nel palleggio mostra buone qualità tecniche. (dal 60′ CRISTANTE 5.5: entra discretamente in partita, ma l’errore a tu per tu con Perin è grave)