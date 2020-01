Genoa-Roma 1-3, le pagelle dei giallorossi: Under torna al goal, Diawara monumentale

Dopo il successo in Coppa Italia la Roma torna a vincere anche in campionato. I tre punti giallorossi arrivano sul campo del Genoa dopo una partita ricca di emozioni. Dopo la rete di Under l’autogol di Biraschi ed il goal di Pandev chiudono la prima frazione sull’1-2, nella ripresa ci pensa poi Edin Dzeko a fissare il punteggio sul definitivo 1-3.

PAU LOPEZ 7: leggera incertezza sul goal di Pandev, ma nella ripresa è decisivo su Barreca e sullo stesso Pandev, salvando il risultato.

SANTON 6: anche lui non perfetto sulla rete genoana, ma è molto nel vivo della manovra e gioca tutto sommato bene. (dall’84’ CETIN SV)

SMALLING 6.5: bravo nelle uscite palla al piede, sempre sicuro.

MANCINI 6.5: tiene a bada Sanabria prima e Favilli poi.

SPINAZZOLA 7: un treno sulla fascia sinistra, propizia l’autogol di Biraschi. Dopo una settimana difficile si riscatta con una prestazione maiuscola.

DIAWARA 7: tutte le azioni passano dai suoi piedi, abbina quantità a qualità.

VERETOUT 6: partita sufficiente, fisicamente non sembra al top. (dal 72′ CRISTANTE 6)

UNDER 7: esattamente un girone fa, sempre contro il Genoa, sfoderava una prestazione superba e sembrava in rampa di lancio, poi l’infortunio e la condizione fisica non ottimale ne compromettono la resa, ma oggi torna al top e gioca un’ottima partita. (dal’88’ PERES SV)

PELLEGRINI 6.5: non sempre preciso, ha il merito di dare a Dzeko la palla dell’1-3.

KLUIVERT 6: si accende solo a tratti, calando alla distanza.

DZEKO 7: buon primo tempo, ad inizio ripresa appare stanco, ma si fa trovare pronto all’appuntamento con il goal che gli dà nuova linfa e chiude il match giocando benissimo.