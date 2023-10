Genoa-Roma 4-1, pagelle giallorosse: affondano i capitolini

Al Ferraris, la Roma affonda sotto le bordate del Genoa. Prestazione horror per gli uomini di Mourinho che vede la classifica peggiorare ancora.

ROMA, PAGELLE GIALLOROSSE: CRISTANTE SI SALVA PER IL GOL

Rui Patricio 5: nessuna grossa colpa, ma 4 gol sono tanti per chiunque.

Mancini 5: lotta e prova a far valere il fisico. Viene ammonito prima della fine del primo tempo e il nervosismo si fa notare: un po’ colpevole nei due gol incassati insieme a tutta la retroguardia. Mourinho lo sacrifica all’intervallo. (dal 46′ Belotti 5: serve una spinta in più e il gallo prova a darla. Pochi palloni e tanta fatica nel centrare lo specchio)

Llorente 5: chiude in ritardo sull’1-0 del Genoa. Esce dal campo troppo presto per infortunio. (dal 24′ Bove 5: la sua entrata non da nulla alla Roma. Il centrocampo è troppo fragile e lui ne è un responsabile)

N’Dicka 5: la difesa fa acqua da tutte le parti. Lui è spaesato e nonostante provi a dare un apporto, è nettamente insufficiente.

Spinazzola 5.5: assist prezioso che rimette i giallorossi in gara dopo l’1-0. Dopo l’ottimo avvio, scompare: prova qualche incursione ma non è mai lucido o pericoloso. (dal 78′ Aouar Sv.)

Paredes 5: il suo filtro a centrocampo non è mai efficace. La Roma soffre il pressing degli avversari e l’argentino non riesce a dare ritmo ne ad impostare. Lontano parente di quello visto durante il Mondiale. (dal 78′ Azmoun Sv.)

Cristante 5.5: da trequartista è da 10, in difesa rimedia un 2. Costretto a prendere il posto di Llorente infortunato, non riesce a dare un’identità alla difesa. Sacrificato nuovamente, dovrà fare gli straordinari per il futuro.

Pellegrini 5: ritorna dall’infortunio e non riesce mai a dare un vero e proprio contributo. Assente ed evanescente, manca il suo apporto a centrocampo. (dal 78′ El Shaarawy Sv.)

Kristensen 5: troppo leggero e poco incisivo, si è rivisto il terzino delle prime gare. Non regge un contrasto e quando spinge non punge.

Dybala 5: tenta qualche giocata ma si fa risucchiare dalla marcatura del Genoa. Dybala prova a spaventare i rossoblu ma scopare e affonda insieme a tutta la squadra.

Lukaku 5: segna ad inizio ripresa, ma la sua rete è in fuorigioco. Il gigante belga combatte, ma questa volta è insufficiente. Non vede mai la porta, servito anche malamente dai compagni.

Mourinho 4: la Roma affonda a Genoa con una difesa che non regge l’urto ed è mal posizionata. Il cambio di modulo non aiuta, con il centrocampo in confusione e l’attacco sterile. C’è tanto da lavorare e, adesso, il portoghese è in discussione soprattutto dopo la figuraggia in trasferta.