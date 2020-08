Juventus-Roma 1-3, le pagelle dei giallorossi: Perotti chiude il campionato con una doppietta

La Roma vince per la prima volta allo Stadium battendo 1-3 la Juventus. Dopo l’iniziale vantaggio bianconero siglato da Higuain ci pensano Kalinic e Perotti (autori di una doppietta) a ribaltare il punteggio.

FUZATO 6: esordio in serie A, ordinaria amministrazione.

IBANEZ 6: nel terzetto di difesa è a suo agio, buona prova. (dal 56′ JESUS 6)

SMALLING 6: è ormai rientrato e pieno ritmo, nota positiva per la formazione di Fonseca.

FAZIO 6: soffre un po’ la vivacità degli esterni offensivi della Juve, è sempre insuperabile però nel gioco aereo.

ZAPPACOSTA 6.5: tanta corsa e tante buone incursioni, a volte è poco lucido nell’ultimo passaggio.

VILLAR 6.5: parte titolare e ripaga la fiducia del mister prendendosi le chiavi del centrocampo giallorosso e dettando i tempi di gioco in maniera superba.

CRISTANTE 6: tanta quantità, meno la qualità, ma è comunque una prestazione sufficiente. (dal 56′ SANTON 6)

CALAFIORI 6.5: ottima prova, si procura il rigore e segna un grandissimo goal poi annullato. (dal 60′ PERES 6)

ZANIOLO 7: esplosivo, gran forza nelle gambe, ottimo l’assist per l’1-3 di Perotti. (dal 56′ UNDER 6)

PEROTTI 7.5: freddissimo come sempre dal dischetto, è un rigorista formidabile ma segna anche un bel goal su azione. (dal 73′ KLUIVERT 6)

KALINIC 7: buona prova per il croato che segna il goal del momentaneo 1-1 e crea diversi pericoli.