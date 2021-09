Roma-Sassuolo 2-1, le pagelle dei giallorossi: partita decisa nel finale da una perla di El Shaarawy

La Roma vince in extremis nel giorno della panchina numero mille di Mourinho. Il match è spettacolare e dopo le reti di Cristante e Djuricic a decidere la sfida è un goal spettacolare del faraone El Shaarawy.

RUI PATRICIO 7.5: vera saracinesca, la Roma subisce solo un goal ed il merito è in gran parte suo.

KARSDORP 6.5: ottimo primo tempo, cala un po’ nella ripresa ma la prestazione è più che sufficiente. (dall’89’ REYNOLDS SV)

MANCINI 6.5: preciso negli anticipi, rimane concentrato per 90 minuti.

IBANEZ 5.5: qualche svarione di troppo, spesso è solo perchè Vina fatica in fase di ripiegamento.

VINA 5: tanta corsa, poca lucidità; sbaglia tanto soprattutto in occasione del goal ospite.

CRISTANTE 7: padrone del centrocampo, torna sul tabellino dei marcatori con un bel goal frutto di uno schema.

VERETOUT 6: partita senza infamia e senza lode, qualche buono strappo, ma deve sicuramente rifiatare. (dal 74′ PEREZ 6: vivace, entra subito in partita)

ZANIOLO 5.5: spesso irruento, non si rende mai veramente pericoloso ma la voglia non gli manca. (dal 74′ SHOMURODOV 6: bravo nello stretto, serve ad El Shaarawy la palla del 2-1)

PELLEGRINI 7: ispirato, prima regala un assist a Cristante, poi nella ripresa sale in cattedra e sfiora più volte il goal)

MKHITARYAN 5: nota stonata, sbaglia tanto e non riesce mai veramente ad entrare in partita. (dal 70′ EL SHAARAWY 7: goal spettacolare che regala i tre punti ai giallorossi)

ABRAHAM 6.5: lotta e sgomita, gioca di sponda e dialoga bene con i compagni.