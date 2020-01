Roma-Torino 0-2, le pagelle giallorosse: Diawara è l’unico che spicca

La Roma inizia il nuovo decennio con una sconfitta pesante all’Olimpico e vede la Lazio allontanarsi: Fonseca deve contestare un atteggiamento poco propositivo ai suoi, risultati addormentati e ancora imballati. L’arbitro ci mette del suo insieme alla sfortuna che non regala neanche una rete al popolo giallorosso.

LE PAGELLE GIALLOROSSE: DIAWARA IL MIGLIORE, LA DIFESA FA ACQUA

Pau Lopez 6.5: grande intervento nel primo tempo che lascia la Roma sullo 0-0 con l’aiuto del palo. Non può nulla contro il tiro di Belotti e sul rigore del medesimo: sempre attento e pronto, resta uno nei migliori acquisti della stagione.

Kolarov 5: poco lucido dopo un primo tempo passato a correre sulla fascia. I calci d’angolo non fanno per lui con colpi corti e mai pericolosi. Oggi la mira non è perfetta e tutta la squadra risente della sua gioranta negativa.

Smalling 5.5: prima insufficienza per il gigante inglese, colpevole di essere l’autore del rigore che chiude il match. Il tocco è sfortunato, ma Di Bello, allertato dal VAR, non ha dubbi. Il 5.5 giunge solo per questa macchia che però è pesantissima: per il resto classica partita con anticipi e chiusure perfette.

Mancini 5: poco concentrato e subito nervoso, il difensore ex Atalanta non brilla e si fa ipnotizzare da Belotti sul gol dell’1-0. Nella ripresa troppi falli e tanta rabbia che non lo aiutano neanche sotto porta nei calci da fermo.

Florenzi 5: la sua crescita si blocca contro il Torino con un Berenguer che ha un altro passo che non viene retto dal terzino giallorosso. In avanti non è mai pericolo, mentre in difesa è troppo lento: la sosta non lo ha aiutato nel mantenere alta la concentrazione.

Diawara 6.5: il migliore in campo sia in fase di recupero che di circolazione palla. Il centrocampista illumina con le sue giocate ma predica nel deserto. Il mancato appoggio di Veretout vanifica una parte delle sue iniziative.

Veretout 5.5: torna dalla sosta poco concentrato e con qualche leggerezza di troppo. I suoi recuperi sono preziosi, ma quando serve la qualità nel palleggio è assente. Non è la sua miglior prestazione con la maglia giallorossa. (dal 62′ Mkhitaryan 5.5: prova a dare brio all’azione, ma si divora il gol che avrebbe potuto riequilibrare il punteggio su velo di Kalinic. )

Pellegrini 5: la peggiore partita con la maglia della Roma da inizio stagione. Pellegrini sbaglia tutto quello che è possibile sbagliare: mira non precisa, tanti palloni alle stelle e controlli mai perfetti che non riescono a rendere fluida la manovra. Bocciato senza appello e già testa alla prossima gara.

Zaniolo 6: primo tempo imprendibile con accelerazioni e strappi che non lasciano scampo ai granata. Nella ripresa scompare con una marcatura più attenta e con un fiato ormai esaurito. (dall’86’ Under Sv.)

Perotti 6: in avanti prova a dare brio e fantasia. Dal suo piede partono i cross più interessanti ed è l’unico a saltare l’uomo: peccato la poca incisività che non aiuta la Roma in fase realizzativa. (dal 72′ Kalinic 5.5: in crescita con il passare dei minuti. Un suo velo regala una grande possibilità, fallita dall’armeno: nel finale un altro errore di imprecisione, impedisce alla squadra di superare Sirigu)

Dzeko 5.5: lotta e combatte ma è poco preciso, soprattutto nel controllo della palla. Non viene mai lasciato da solo e, quando possibile, è anche raddoppiato. La squadra non lo aiuta e lui non è brillante come al solito: la sosta ha rallentato gli automatismi che si erano ben oliati.

Fonseca 5: la Roma gioca a tratti ma la difesa non è lucida e attenta. La sosta ha addormentato la sua Roma che impiega troppo ad entrare in partita: la sfortuna, l’arbitro e il VAR fanno il resto condannando i giallorossi alla prima sconfitta del nuovo decennio. C’è ancora tanto da lavorare, ma questo è chiarissimo al tecnico portoghese.