L’osservato speciale – Adrien Rabiot, alla conquista della Vecchia Signora

Dopo la sosta natalizia si riparte con la 18a giornata di Serie A con diverse partite interessanti. Una di queste sarà quella dell’Allianz Stadium dove scenderà in campo il nostro osservato speciale, ossia Adrien Rabiot.

Arrivato a Torino dopo un lungo corteggiamento e un lauto ingaggio, il francese della Juventus è stato un oggetto piuttosto misterioso fin qui. Lui, come anche l’altro giocatore arrivato a parametro zero in estate, cioè Ramsey, hanno deluso le aspettative di inizio stagione. Se però il gallese, spesso fermato dai soliti acciacchi muscolari, ha risposto presente nelle poche apparizioni effettuate, il centrocampista transalpino invece non ha ancora dato l’impressione di essersi calato a pieno nella realtà bianconera.

Con la riapertura del mercato invernale, le voci su un suo possibile trasferimento sono subito circolate, ma anche già spente sul nascere. I motivi sono semplici: la Juve non ha intenzione di privarsi di un calciatore che ha voluto fortemente e lo stesso Rabiot vorrà cercare di dimostrare tutto il suo valore. E potrà farlo già a partire da oggi considerata la sua presenza nell’undici titolare. La squalifica di Bentancur, sommata all’indisponibilità di Khedira e alla posizione precaria di Emre Can gli spalancano l’opportunità di scendere in campo dall’inizio, cosa accaduta fin qui solo sette volte tra campionato e Champions League.

Ecco quindi che gli occhi dello Stadium saranno puntati sulle solite stelle bianconere, i talenti interessanti del Cagliari, ma anche su Rabiot che vorrà cominciare l’anno nuovo con un piglio diverso da come è stato il suo 2019. Appuntamento quindi a breve per questo interessante Juventus-Cagliari e buon anno calcistico e non a tutti.