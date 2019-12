L’osservato speciale – Fabian Ruiz, una luce da riaccendere a centrocampo

Penultimo appuntamento del 2020 con la 16a giornata di Serie A pronta a cominciare con gli anticipi del sabato. In uno di questi andrà in scena anche il nostro osservato speciale che si tratta di Fabian Ruiz.

La partita del San Paolo sarà sotto osservazione di tanti soprattutto per l’esordio sulla panchina del Napoli di Gennaro Gattuso e proprio questo dovrebbe comportare variazioni tattiche che potrebbero rivitalizzare alcuni giocatori. Tra questi c’è appunto il centrocampista spagnolo che di questi tempi un anno fa si rivelava la più piacevole sorpresa partenopea, ma che in questa prima parte di stagione è sembrato parente lontano di quel giocatore che giostrava e governava in mezzo al campo.

Con l’avvento del nuovo tecnico e il susseguente passaggio al 433 Fabian Ruiz dovrebbe andare a ricoprire il ruolo di mezzala con compiti di regia ma anche di inserimento. Non è da escludere anche che in fase di possesso possa andare ad alzarsi dietro le punte in una sorta di ruolo da trequartista che ha ricoperto anche con l’under 21 spagnola durante l’europeo e che l’ha portato ad essere nominato miglior giocatore del torneo. Tutto questo si augurano i tifosi partenopei possa riaccendere la luce nel talento iberico che di conseguenza possa tornare ad illuminare tutta la manovra napoletana apparsa troppo prevedibile e farraginosa in molte occasioni.

A breve poi si riaprirà il calciomercato e il suo nome è risaputo essere sul taccuino delle principali big spagnole e dovrà quindi essere bravo a rimanere concentrato sul campo e tornare a giocare sugli standard a cui aveva abituato, senza farsi distrarre da altre cose extra campo che hanno già segnato fin troppo l’annata del Napoli fin qui e forse anche la sua. Ecco quindi perché Fabian sarà uno dei giocatori da tenere più d’occhio nel match odierno che dovrebbe andare in scena al San Paolo alle ore 18:00, ma che per motivi meteorologici e di sicurezza potrebbe anche essere posticipato di mezzora.