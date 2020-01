L’osservato speciale – Zlatan Ibrahimovic, il Dio della provvidenza rossonera

Serie A che arriva al giro di boa con un’ultimo turno di andata ricco di big match e partite interessanti. Ad aprire la giornata ci sarà il match di Cagliari dove potremo vedere all’opera il nostro osservato speciale. Si tratta di Zlatan Ibrahimovic.

Il fuoriclasse svedese, infatti, dopo aver riesordito in maglia rossonera a gara in corso con la Samp è pronto a scendere in campo dal primo minuto nel nuovo Milan fatto su misura per lui. E non poteva essere diversamente vista la storia, la personalità e le qualità di questo campione. Tornato a Milano con alcuni dubbi fisici e tecnici legati ai suoi 38 anni, Ibra vuole dimostrare a tutti che si sbagliano e vincere così la sua ultima sfida personale sul prato verde: mostrare a tutti di cosa è ancora capace e aiutare i rossoneri a riavvicinarsi alle sfere calcistiche che gli competono.

All’interno di questa missione sarà importante anche il ruolo di guida che dovrà esercitare sui tanti giovani calciatori presenti in rosa per cercare di aiutarli a dimostrare tutto il talento che hanno in corpo, ma che fin qui non è ancora esploso. Il primo su cui ha deciso di puntare, in accordo anche alle idee della società, sembra essere Rafael Leao, il quale in un’intervista di qualche giorno fa ha parlato di Zlatan come di un fratello maggiore. Ecco allora che Pioli opterà per un cambio di modulo, passando così alle due punte in cui il tandem offensivo sarà composto proprio da Ibrahimovic e Leao.

Lo stesso tecnico rossonero ha dichiarato che Ibra non ha ancora i novanta minuti nelle gambe, ma non ci sarebbe da sorprendersi se poi alla fine già della partita odierna lo svedese non faccia ritorno in panchina. Perché da uno come lui puoi davvero aspettarti di tutto, ma la prima cosa che si aspettano e si augurano tutti in casa rossonera è che per lo meno si torni al gol, considerato lo zero alla voci reti segnate nelle ultime tre partite. Ecco perché Zlatan Ibrahimovic oggi giocherà titolare ed ecco perché è lecito aspettarsi qualcosa da lui. E chissà che questo qualcosa non lo porti a quel famoso gesto di Dio sotto la curva che ha detto non vede l’ora di compiere nuovamente. Appuntamento quindi alle ore 15 alla Sardegna Arena per un Milan-Cagliari tutto da gustarsi.