Cagliari-Lazio 1-2, le pagelle biancocelesti: ottava vittoria di fila in extremis

La Lazio di Inzaghi vince al 98′ contro il Cagliari con due goal di Luis Alberto e Caicedo, che rispondono a Simeone. Ecco le pagelle dei biancocelesti:

STRAKOSHA 7: Impotente sulla bomba a sorpresa di Simeone, compie due parate di fila su Nainggolan e Joao Pedro tenendo sempre la Lazio viva.

LUIZ FELIPE 6: Male sul fallo laterale che porta all’1-0, ma nel secondo tempo va molto meglio e dà il suo contributo per la rimonta.

ACERBI 7: Non rischia troppo per non perdere la Supercoppa. Nella ripresa salva su Joao Pedro e si sgancia per l’azione del pareggio.

RADU 6: Imperfetto su Simeone, migliora nella ripresa.

Dall’80’ CAICEDO 8: Il suo è il goal che proietta seriamente la Lazio verso la lotta allo scudetto. Ormai è inutile nascondersi. L’ecuadoriano si è ormai affermato nella Lazio e oggi è una risorsa in più.

LAZZARI 7: Sempre propositivo, partecipa all’azione del goal della vittoria.

MILINKOVIC 7,5: Ottimo nel gioco aereo. Spesso pericoloso.

LEIVA 5,5: Sfiora il goal nel secondo tempo, ma fa poco altro.

Dal 64’ CATALDI 6,5: Buon ingresso. Subito nel vivo della partita.

LUIS ALBERTO 6,5: Partita non certo esaltante fino al goal, pesantissimo per la classifica e per tutta la stagione.

LULIC 5,5: Commette qualche errore di troppo.

Dal 56’ JONY 6,5: Suo il cross per la rete decisiva di Caicedo. Forse il più grande intervento da quando è alla Lazio

CORREA 6: Si arrabatta senza costrutto.

IMMOBILE 6: Quando arriva lui la porta del Cagliari sembra abbassare la saracinesca. Sfortunato.