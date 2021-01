Chi retrocederà in Serie B quest’anno?

Tra i tanti tipi di giocate che puoi fare, una volta che avrai deciso di aprire un conto su un sito di scommesse e di approfittare del bonus di benvenuto, ci sono quelle che rientrano nella sezione ante-post.

Infatti è possibile fare previsioni sull’esito di una determinata competizione come ad esempio un campionato o una coppa. Prendendo ad esempio la serie A italiana ti sarà possibile pronosticare chi vincerà il titolo a fine anno o, se lo preferisci, quali squadre retrocederanno in Serie B.

Questo tipo di giocate possono essere fatte sia a bocce ferme, cioè prima dell’inizio dei campionati, ma anche mentre si svolge. Ovviamente nel caso in cui si decidesse di puntare una volta che le partite sono iniziate apporta un cambiamento continuo e costante delle quote, dato che la classifica è sempre in evoluzione.

Secondo il regolamento della Serie A sono tre le squadre che, alla fine della stagione regolare, retrocedono nella serie minore. Anche in questo caso si possono fare diversi tipi di scommesse, ad esempio si può decidere il tris di squadre che lascerà la Serie A o fare una puntata singola su una determinata squadra (in questo caso la quota sarà tendenzialmente più bassa).

Proviamo a vedere quelle che potrebbero essere le ultime tre squadre della classifica a fine stagione e che, ovviamente, lasceranno la massima serie.

Come per le previsioni delle squadre che possono vincere lo scudetto, anche in questo caso ogni anno ci sono delle sorprese anche last minute.

Innanzitutto le maggiori indiziate sono sempre le neopromosse che, quest’anno, sono Spezia, Crotone e Benevento. Per i liguri si tratta della prima apparizione in Serie A, ma hanno fatto vedere di essere una squadra molto compatta e organizzata. Il gruppo è rimasto quasi lo stesso dello scorso anno e importante, ai fini della salvezza, è stata la conferma di mister Italiano. Inoltre il ritorno di Nzola in attacco può garantire quei gol pesanti negli scontri diretti che tanto pesano alla fine dell’anno.

Il Crotone torna in Serie dopo pochi anni e, anche in questo caso, si è scelto di mantenere l’ossatura dello scorso anno. È arrivato qualche tassello di esperienza in difesa e a centrocampo, mentre in attacco ci si aspetta da Simy e da Messias un salto di qualità anche in Serie A. Il Benevento può contare su una rosa che lo scorso anno ha dominato la Serie B e che può contare sugli innesti importanti di giocatori di esperienza, per la categoria, come Lapadula, Caprari e il difensore polacco Glik.

Dicevamo di quelle che possono essere le sorprese, in questo caso negative, del campionato. Quest’anno peggiorare la situazione e a rendere le cose più difficili c’è anche l’assenza del pubblico che, molto spesso, è decisivo nel fattore casa soprattutto per le squadre impegnate nella lotta salvezza.

Tra le squadre che possono rientrare, a sorpresa, a lottare per la permanenza in Serie A ci può essere il Genoa. I rossoblù hanno cambiato molto durante l’estate e, forse, manca un’ossatura alla squadra. Infatti già da diversi anni il Genoa si salva quasi sempre in extremis e non è detto che quest’anno le vada ancora bene.

Un’altra grande sorpresa potrebbe essere il Torino che, nell’ultima stagione, ha messo in mostra un calo davvero notevole delle sue prestazioni. Molti giocatori sottotono tra i granata e tutto sembra passare dai piedi di Belotti che, da solo, vedremo se traghetterà il Toro alla salvezza.

Altre situazioni da monitorare sono quelle del Parma e del Cagliari che potrebbero pagare entrambe il cambio di allenatore e, soprattutto, del modulo di gioco più propositivo rispetto al passato recente.