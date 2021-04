Cos’è la Superlega e come cambia la Serie A senza Juventus, Inter e Milan

La Superlega è diventata realtà. Al chiaro fine di massimizzare i profitti economici, alcuni tra i club più influenti del Vecchio Continente hanno reso nota la creazione di una nuova competizione internazionale. “Dodici prestigiosi club europei di calcio hanno annunciato oggi congiuntamente un accordo per costituire una nuova competizione calcistica infrasettimanale. La Super League, governata dai Club Fondatori. AC Milan, Arsenal FC, Atlético de Madrid, Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, Liverpool FC, Manchester City, Manchester United, Real Madrid CF e Tottenham Hotspur hanno tutti aderito in qualità di Club Fondatori. È previsto che altri tre club aderiranno come Club Fondatori prima della stagione inaugurale, che dovrebbe iniziare non appena possibile”, recita il comunicato congiunto.

“In futuro, i Club Fondatori auspicano l’avvio di consultazioni con UEFA e FIFA al fine di lavorare insieme cooperando per il raggiungimento dei migliori risultati possibili per la nuova Lega e per il calcio nel suo complesso”, si legge. L’ECA si è detta subito contro l’idea della Superlega. Andrea Agnelli si è dimesso così dalla carica di presidente, lasciando anche il suo ruolo nel comitato esecutivo UEFA. “I 12 Club Fondatori hanno una fanbase che supera il miliardo di persone in tutto il mondo e un palmares di 99 trofei a livello continentale”, ha spiegato il numero uno bianconero in una nota ufficiale. Sarà lui il vicepresidente della Superlega, secondo solo a Florentino Perez. In ballo ci sono miliardi di Euro.

Alle 12 squadre succitate dovrebbero aggiungersi Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, che per ora, però, hanno rifiutato l’invito. Con altre 5 formazioni, che si qualificheranno di anno in anno, saranno stilati 2 gironi da 10 squadre con gare di andata e ritorno. Il calendario contemplerebbe poi una fase ad eliminazione diretta che partirà dai quarti; solo la finale sarà in gara secca. Il progetto si estenderà anche al calcio femminile. UEFA e FIFA hanno già minacciato cause miliardarie. I club che prenderanno parte alla Superlega, che potrebbe iniziare già il prossimo agosto, non saranno ammessi a nessun altro torneo ufficiale, nemmeno ai campionati. Gli stessi calciatori non potranno essere convocati dalle rispettive Nazionali. La nostra Serie A rimarrebbe dunque orfana di ben 3 squadre. Per contro, aumenterebbero le chance per tutte le altre di vincere lo scudetto e di qualificarsi in Champions League. Per quanto potrà valere ancora…