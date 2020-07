Genoa-Juventus 1-3, le pagelle dei bianconeri: tripudio offensivo

La Juventus vince e convince contro il Genoa con il risultato di 3-1 grazie alle reti di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo e Douglas Costa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: viene chiamato in causa raramente ma si fa sempre trovare pronto, sul goal di Pinamonti non ha nessun tipo di responsabilità.

Danilo 6: il brasiliano si limita al compitino ma considerando che ha dovuto ricoprire un ruolo non suo, va bene così.

Bonucci 6: il capitano ha disputato una buona partita ma sul goal genoano ha qualche colpa.

de Ligt 6,5: il talento olandese si sta prendendo sempre di più la Juventus a suon di prestazioni convincenti.

Cuadrado 6,5: il terzino destro colombiano continua a convincere, è sempre tra gli uomini più presenti in fase offensiva ed è sempre attento in fase difensiva.

Rabiot 6: il francese ex PSG sta continuando il suo percorso di crescita, questa sera si è buttato anche in 2-3 occasioni in area avversaria. (Matuidi s.v.)



Pjanic 6,5: il bosniaco era chiamato a dimostrare la propria professionalità alla prima uscita dopo l’annuncio del suo passaggio al Barcellona e non si è fatto attendere, partita attentissima ed assist per Ronaldo. (Ramsey 5,5)

Bentancur 6,5: il numero 30 è sempre tra i migliori della Juventus, sia da mezz’ala che da regista il suo contributo rimane importante.

Ronaldo 7: CR7 sta rientrando in piena forma e la partita di stasera ne è la dimostrazione, condisce il tutto con un goal bellissimo. (Higuain 6)

Dybala 7: la Joya ormai dimostra continuamente di essere la scintilla di questa Juventus, anche questa sera sblocca la partita con un goal di pura tecnica. (Olivieri 6)

Bernardeschi 6: il talento carrarese sta ritrovando continuità di rendimento e si sta meritando la maglia da titolare. (Douglas Costa 7)