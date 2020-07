Genoa-Lecce 2-1, pagelle giallorosse: sfortunato Gabriel, Barak il migliore

Un Lecce ingenuo e sfortunato perde lo scontro diretto per la salvezza con la rivale Genoa. Mancosu sbaglia dal dischetto ma si riscatta col gol del momentaneo pareggio. Autogol del portiere del Lecce. Barak il migliore.

Ecco i voti dei salentini:

Gabriel 6: tutto sommato poco impegnato nel primo tempo. Nulla può sul gol. Nella ripresa sfortunato sul secondo gol dei padroni di casa quando il pallone calciato sul palo gli rimbalza sul corpo e finisce in gol;

Donati 6: molto attivo sulla fascia anche se ha mostrato qualche indecisione sul gol del Genoa. Uno dei più positivi del Lecce;

Lucioni 6: inizia bene ma mostra qualche indecisione nella ripresa e di fa anche ammonire;

Paz 6: attento ed efficace soprattutto nel gioco aereo;

Dell’Orco 5,5: sbaglia l’appoggio e dà avvio al primo gol dei liguri. La sua prestazione fa rimpiangere Calderoni;

Barak 6,5: il migliore del Lecce. Recupera molti palloni e si propone anche in fase di attacco;

Petriccione 5,5: pur godendo di molta libertà a centrocampo si dimostra impreciso e poco efficace nel trovare le punte. Dal 82′ Falco 5,5: entra in un momento difficile per il Lecce e il suo contributo non porta alcun beneficio;

Mancosu 6: male nella prima frazione di gioco e in più grava sulla sua prestazione il secondo errore consecutivo dal dischetto nel primo tempo. Si riscatta nella ripresa realizzando il gol del momentaneo pareggio;

Saponara 6: mostra impegno ma non impensierisce più di tanto la difesa genoana;

Farias 5,5: si dà da fare ma rimane il suo gioco è evanescente;

Babacar 6: inizia bene e tiene in apprensione la difesa del Genoa. Su di lui rimane il dubbio per fallo da ultimo uomo. E’ costretto a uscire per infortunio alla mezzora. Dal 31′ Lapadula 6: pur non in perfette condizioni fisiche è costretto ad entrare e si procura il calcio di rigore fallito da Mancosu.