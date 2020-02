Il calcio su Internet: com’è cambiato il modo di vedere le partite

La nuova frontiera del calcio sembra essere diventata proprio Internet. Con l’avvento di DAZN nell’estate del 2018, il pubblico televisivo amante del pallone ha iniziato a prendere confidenza con un nuovo metodo per vedere le partite. Già le grandi emittenti come RAI e Sky godevano da qualche tempo di app e programmi ufficiali utili per assistere alle partite sfruttando la propria connessione. Anzi, ormai è possibile anche interagire con il proprio decoder per avvalersi di opzioni aggiuntive, come le votazioni sui giocatori che si sono meglio distinti nell’arco dei 90 minuti di un incontro. Insomma, il calcio è cambiato e oggi è possibile goderlo a livelli inimmaginabili fino a qualche anno fa.

Nella fattispecie, il mercato si è riempito di servizi a pagamento di video streaming online, sia in diretta sia on demand, di eventi sportivi. Basti pensare che lo stesso DAZN sia stato fondato solo 5 anni fa e che sia già disponibile in 30 paesi come Germania, Austria, Svizzera, Giappone, Italia, Canada, Stati Uniti d’America, Spagna e Brasile. Oltre che la Serie A, anche la Premier League, la Bundesliga, La Liga, l’NBA, la NFL, l’MLB, la Formula 1 e l’UFC vengono diffusi in gran parte tramite piattaforme di questo tipo. Ci sono casi in cui godere di una buona connessione è praticamente obbligatorio per seguire determinati campionati. Ad esempio, in Italia DAZN manda in onda in esclusiva tutta la Serie B. La confusione iniziale dello spettatore che è fruitore finale del prodotto è stata comunque ripagata dalla versatilità delle trasmissioni. I servizi in streaming sono infatti disponibili su molteplici dispositivi, tra cui cellulari e tablet iOS e Android, le più recenti Smart TV, Chromecast, Amazon Fire TV Stick, Xbox One e Playstation 4. Anche e soprattutto per questo motivo, i consumatori potrebbero sincerarsi di utilizzare una connessione Internet sicura da un provider VPN, in modo da godere della massima protezione dei dati personali in rete. Si tratta anche di una soluzione utile per chi soffre della limitazione della propria larghezza di banda. Guardare le partite su più dispostivi significa anche poter consentire a un familiare di fare altrettanto, senza bisogno di utilizzare la tv o il medesimo dispositivo.

D’altronde, da quando Internet si è diffuso ed è diventato strumento quotidiano a livello globale, non solo per la comunicazione, anche le televisioni si sono dovute adottare. Le novità come Netflix stanno spopolando proprio grazie alle connessioni sempre più potenti, sicure e semplici da utilizzare. Sono già milioni i tifosi di calcio italiani che guardano le partite esclusivamente tramite Internet. Dal 2014 in poi i social network hanno giocato un ruolo fondamentale nelle scelte commerciali di tutte le grandi aziende del mondo. Anche alcune società di calcio hanno voluto sperimentare in passato la trasmissione in streaming delle partite grazie a Facebook. Di recente, la Roma ha permesso ai propri tifosi di assistere addirittura su Twitter alle dirette delle proprie amichevoli estive. Il tifoso non può più prescindere da Internet per completare l’esperienza della conoscenza calcistica. Con buona pace di chi è rimasto più tradizionalista, il progresso tecnologico sta costringendo a poco a poco tutti noi all’adeguamento. Il calcio, che riesce a unire anche popolazioni diverse in giro per il mondo, non poteva certo sfuggire a questo fenomeno. La vera peculiarità dei servizi moderni, infatti, risiede nella possibilità di seguire le partite di calcio da qualsiasi luogo in cui ci si trovi, persino mentre si è in viaggio, quindi anche senza avere a portata di mano schede apposite delle pay tv o supporti particolari da collegare a un televisore. Da un paio di anni, in Italia è diventato essenziale dotarsi di una buona connessione per riuscire a vedere anche solo tutta la Serie A. Il succitato DAZN trasmette infatti 3 partite del massimo campionato italiano ogni settimana. Il paradosso è che chi si abbona al servizio potrebbe non sapere con esattezza quali saranno le partite per cui ha pagato, ma la varietà di offerte viene incontro anche a chi desidera assistere solo ai match della propria squadra del cuore.

Anche chi non utilizza DAZN, comunque, sta trovando sempre più importante la possibilità di vedere le partite anche fuori casa, che sia per lavoro o per puro diletto. Le app ufficiali delle emittenti televisive che detengono i diritti del caso, infatti, consentono la visione degli eventi sportivi in relazione a quanto indicato nel proprio abbonamento. In Italia non è possibile vedere le partite in chiaro tramite i siti ufficiali delle emittenti televisive straniere, poiché il segnale risulta criptato. Le uniche partite di calcio che possono essere trasmesse tranquillamente sul web sono dunque quelle già di per sé in chiaro, come gli incontri della Nazionale e di Coppa Italia su RaiPlay o i match di Champions League sul sito di Sportmediaset. A lungo andare gli accordi tra le grandi emittenti sono destinati a essere riformulati, ma l’opzione dello streaming legale continuerà a rappresentare una valida soluzione sia in termini di tifo sia in termini di strategie commerciali.