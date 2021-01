Inter-Juventus 2-0, le pagelle dei bianconeri: disastro a San Siro

La Juventus viene schiantata da un’ottima Inter per 2-0.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: sui gol non ha responsabilità.

Frabotta 5: soffre tremendamente il duello con Hakimi, ma ce lo si poteva aspettare. (Bernardeschi 5)

Chiellini 6,5: non è al top fisicamente ma mette comunque in campo una buona partita contro Lukaku.

Bonucci 6: il numero 19 della Juventus non sbaglia niente di particolare.

Danilo 5,5: questa sera il brasiliano si è presentato visto veramente poco.

Ramsey 5: il gallese non entra in partita, non è nella miglior condizione fisica. (Kulusevski 6)

Bentancur 5: come al solito non convince e va sempre fuori giri.

Rabiot 4,5: sbaglia tutti i palloni che tocca, il suo ingaggio rimane un mistero. (McKennie 6)

Chiesa 5,5: l’ex Fiorentina non salta mai il suo diretto avversario però ha il merito di realizzare l’unico tiro in porta della Juventus.

Morata 5,5: nei primi 45 minuti è uno dei pochissimi a provarci anche in fase di pressing offensivo.

Ronaldo 4,5: serata totalmente da dimenticare per CR7 che sbaglia tutte le giocate che prova a realizzare.