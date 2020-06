Inter-Sassuolo 3-3, le pagelle nerazzurre: Ranocchia e Gagliardini i peggiori

Finisce 3-3 il match tra Inter e Sassuolo con i neroazzurri che dicono addio ad un’occasione importante e lasciamo punti preziosi per strada.

Handanovic 6: incolpevole sui gol, offre anche una grande parata sul finire di partita.

Skriniar 6: un doppio giallo evitabile, una partita buona terminata però con poca lucidità.

Ranocchia 5: sul gol di Caputo ha tutte le responsabilità. Oggi Ranocchia non è mai in partita, distratto e poco preciso, il difensore commette parecchi errori. (54’ De Vrij 6)

Bastoni 6: sufficiente il giovane difensore che rispetto ai compagni di reparto sembra meno in affanno e più attento, non è una partita brillante ma è sufficiente.

Moses 5,5: inconsistente il terzino che sulla fascia fatica a trovare le giocate utili e rimane spesso impalpabile. (75’ Candreva 5,5)

Gagliardini 5: ha sui piedi la palla del 3-1 ma fallisce clamorosamente. Come domenica, il centrocampista non brilla e non riesce a incidere positivamente.

B. Valero 6: trova il suo secondo gol stagionale, lo spagnolo gioca 90’ intensi, uno dei pochi, e offre una partita attenta, molto più dei suoi compagni.

Biraghi 6: bello il gol sul finire del primo tempo che gli fa guadagnare la sufficienza. Non inizia bene, anzi, ma poi trova una rete importante e affronta meglio il secondo tempo. (75’ Young 5)

Eriksen 6: passo indietro rispetto al match con la Samp ma è comunque sufficiente, quanto meno per l’impegno. (62’ Agoume 6)

Lukaku 6: ancora in gol, ancora alla ricerca della forma perfetta, ci mette la grinta ogni volta ma la partita nasce male e anche lui ne risente.

Sanchez 6: il cileno è sufficiente, ci prova per 60’ offrendo palloni e giocate, a volte non sono perfette ma quanto meno l’impegno non manca mai. (62’ Lautaro 5,5)

Conte 5,5: la partita inizia male ma il tempo impiegato per scendere in campo davvero è comunque molto lungo; oggi la disattenzione e la svogliatezza sono state padrone. Il mister non schiera la formazione migliore e questo non aiuta, l’Inter ha perso un’occasione d’oro.