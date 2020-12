Juventus-Atalanta 1-1, le pagelle dei bianconeri: Chiesa non basta

La Juventus sbatte contro un’ottima Atalanta non andando oltre l’1-1, per gli uomini di Pirlo in rete Federico Chiesa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: un paio di parate fondamentali, partita importante da parte sua.

Cuadrado 6: Gosens è un cliente scomodo ed il colombiano non riesce mai ad entrare veramente in partita.

de Ligt 6,5: il difensore della Juventus vince il confronto tutto fisico con Duvan Zapata.

Bonucci 6,5: come il suo compagno di reparto mette in campo una prova solida e non soffre mai gli attacchi avversari.

Danilo 6,5: stabilmente tra i migliori di Pirlo, nel finale di partita va anche vicino al gol.

McKennnie 6,5: solita partita di sostanza da parte dell’ex Schalke che recupera un’infinità di palloni.

Arthur 6: il brasiliano è sfortunato, dopo pochi minuti subisce un brutto colpo alla coscia ed è costretto a lasciare il campo. (Rabiot 5)

Bentancur 6,5: una volta uscito dal campo Arthur, è lui a prendere le redini del gioco della Juventus e lo fa bene.

Chiesa 7: l’esterno azzurro trova un bellissimo gol da fuori area e si guadagna un rigore, partita da incorniciare. (Alex Sandro 6)

Morata 4,5: nei primi minuti si mangia un gol clamoroso ciccando malamente il pallone col tacco a porta spalancata, poi sbuccia diversi palloni nel tentativo di giocarli di prima e perde il pallone che porta al pareggio dei bergamaschi. (Dybala s.v.)

Ronaldo 4,5: così come il suo partner, sbaglia tutti i palloni che tocca ma ha l’aggravante di fallire malamente dagli 11 metri.