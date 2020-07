Juventus-Atalanta 2-2, le pagelle dei bianconeri: doppietta di Ronaldo

La Juventus pareggia in rimonta 2-2 contro l’Atalanta grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo su rigore.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 5,5: non impeccabile in occasione dei due goal bergamaschi.

Danilo 5: serata pessima da parte del terzino brasiliano che continua a faticare a sinistra. (Alex Sandro 6)

Bonucci 5: altra brutta prestazione dopo la partita con il Milan, forse avrebbe bisogno di un turno di riposo.

de Ligt 5,5: non al meglio fisicamente, soffre la fisicità di Zapata ma dietro è comunque il migliore della Juventus.

Cuadrado 5,5: non incide nemmeno questa sera, si prende un’ammonizione che gli concederà un turno di riposo.

Matuidi 5,5: il francese non riesce a dare molto il suo classico apporto fisico. Soffre il ritmo avversario. (Ramsey s.v.)

Bentancur 6: chiamato a fare il regista al posto di Pjanic gioca una buona partita, il suo futuro nella Juventus è lì.

Rabiot 5,5: prestazione incostante nel corso dei 90 minuti, alterna buone giocate a blackout momentanei.

Ronaldo 6,5: il migliore in campo, trova una doppietta importantissima su calcio di rigore e sfiora un bellissimo goal dal limite dell’area.

Dybala 5,5: partita non di livello da parte del numero 10 della Juventus, che non riesce mai ad entrare veramente in partita. (Higuain 6)

Bernardeschi 5: l’esterno carrarese continua a non convincere ed il suo futuro appare sempre più lontano da Torino. (Douglas Costa 6)