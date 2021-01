Juventus-Bologna 2-0, le pagelle dei bianconeri: McKennie straripante

La Juventus batte un buon Bologna 2-0 grazie alle reti di Arthur Melo e Weston McKennie.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: altra partita di altissimo livello per il numero 1 della Juventus che salva su un colpo di testa di Cuadrado e su un tiro a giro di Orsolini.

Danilo 6: buona prestazione in fase difensiva, in attacco si vede poco.

Chiellini 6,5: il suo rientro ha dato una grande solidità alla linea difensiva bianconera, anche se ancora non è al top fisicamente.

Bonucci 6: sempre attento in fase di anticipo, si limita al compitino. (de Ligt 6)

Cuadrado 6,5: non c’è niente da fare, con lui in campo la Juventus è sempre molto pericolosa. Ottimo anche in fase difensiva.

Bernardeschi 5: si sacrifica tanto ma anche oggi getta all’aria almeno due palle gol nitidissime, non è tranquillo e la cosa si nota tantissimo in campo. (Morata 6,5)

Arthur 6,5: buona partita e primo gol in bianconero, nella ripresa cala fisicamente e viene richiamato in panchina dopo qualche passaggio di troppo sbagliato. (Rabiot 6)

Bentancur 6,5: è sempre tra i migliori in fase di recupero palla e pressing alto, se i suoi compiti in campo si limitano a questo il suo contributo è sempre importantissimo.

McKennie 7: ennesima partita in cui si prende la Juventus sulle spalle, corre a tutto campo e sui calci piazzati è una minaccia costante. Trova il gol di testa su un corner. (Demiral s.v.)

Kulusevski 6: non sbaglia nulla ma alla fine non crea nemmeno grossi pericoli alla difesa avversaria, la sua rimane comunque una prova positiva. (Ramsey 6)

Ronaldo 6,5: nel finale spreca una clamorosa palla gol ma oggi gioca molto per i compagni e quando si sposta sulla fascia sinistra crea sempre qualche pericolo,