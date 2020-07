Juventus-Lazio 2-1, le pagelle biancocelesti: Immobile deve inseguire CR7

La Lazio perde 2-1 in casa della Juventus il match che toglie gli ultimi dubbi sulla corsa per lo scudetto. Ecco le pagelle dei biancocelesti:

Strakosha 6: per poco non para il rigore di Ronaldo e non può nulla sul raddoppio del portoghese.

Basto 5: suo il braccio largo che concede alla Juventus il rigore utile per sbloccare il risultato. Soffre troppo Dybala.

Luiz Felipe 4,5: bene nel primo tempo, poi regala di fatto il 2-0 alla Juventus che uccide il match (dall’89’ Falbo s.v.).

Acerbi 6,5: contiene Douglas Costa e Rabiot di riffa o di raffa, ma è troppo solo nel fare il lavoro sporco.

Lazzari 6: si propone con continuità ed è tra i più brillanti della Lazio (dall’89’ Moro s.v.).

Parolo 6: riesce come può nell’interdizione, prova sufficiente.

Cataldi 6: torna titolare nonostante la caviglia non sia ancora a posto, giocando una partita attenta. (dal 74′ Anderson 6: Entra con il piglio giusto e si fa notare con un destro da fuori).

Milinkovic-Savic 6: gioca di fisico, prova a non far sentire troppo l’assenza di Luis Alberto quando c’è da attaccare, ma ha i suoi limiti.

D. Anderson 6: gioca fuori ruolo, ma in maniera ordinata. Non si poteva pretendere di più alla prima da titolare (dal 65′ Vavro 5,5: non sempre preciso in fase difensiva).

Caicedo 5,5: non punge mai e lascia Immobile da solo. Inevitabile la sostituzione (dal 65′ Adekanye 5,5: troppo inesperto per sperare di poter cambiare la partita).

Immobile 6: l’impatto del pallone sul palo suona come una condanna per il capocannoniere che prima di stasera aveva segnato solo 2 goal dopo il lockdown. Ronaldo fa in tempo a superarlo nella classifica dei marcatori, Ciro riesce a riprenderlo solo su rigore, ma è la prova che dopo gli obiettivi di squadra anche quelli personali stanno sfumando.