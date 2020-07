Juventus-Lazio 2-1, le pagelle dei bianconeri: CR7 piglia tutto

La Juventus batte la Lazio 2-1 grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo e mette una serie ipoteca al nono scudetto consecutivo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: salva il risultato con una grande parata sulla punizione di Milinkovic-Savic.

Alex Sandro 6,5: prestazione convincente da parte del terzino brasiliano, sfiora il goal di testa.

Bonucci 5: riapre la partita con un errore da principiante, per sua fortuna la Lazio non ha la forza per provare a pareggiarla.

de Ligt 6: serata abbastanza tranquilla per il centrale della Juventus.

Cuadrado 6: da terzino soffre un po’, passando al ruolo di esterno offensivo migliora la sua prestazione.

Rabiot 7: il francese ultimamente è sempre tra i migliori della Juventus, al momento è un uomo in più.

Bentancur 6: chiamato al ruolo di regista, non sfigura ma non crea nemmeno nulla di interessante.

Ramsey 6: in crescita rispetto alle ultime uscite ma ancora lontano dal suo reale valore. (Matuidi 6)

Ronaldo 7: quando le partite contano non manca mai, sfiora la tripletta in almeno un paio di occasioni.

Dybala 6,5: non trova il goal ma la prestazione del numero 10 della Juventus è di altissimo livello. (Rugani s.v.)

Douglas Costa 5,5: il brasiliano conferma che non riesce ad essere incisivo partendo dal primo minuto. (Danilo 6)