Juventus-Lazio 3-0, le pagelle dei bianconeri: uragano Kean

La Juventus travolge la Lazio 3-0 grazie ad una doppietta di Moise Kean e ad una rete di Arek Milik.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: si fa sempre trovare pronto, anche nei minuti di recupero.

Bremer 6: non viene impegnato troppo e svolge bene i suoi compiti.

Gatti 6: qualche imprecisione palla al piede ma dal punto di vista difensivo fa la sua prestazione.

Danilo 6,5: come sempre uno dei migliori in campo, anche oggi non delude.

Cuadrado 6: brutto primo tempo, nella ripresa migliora e finisce bene.

Fagioli 6,5: partita convincente da parte del giovane talento bianconero che mostra anche qualche giocata molto interessante.

Locatelli 6: non al meglio ma disputa comunque una partita più che onesta. (Paredes s.v.)

Rabiot 6,5: ennesima partita positiva ed un altro assist messo a referto.

Kostic 6,5: sulla fascia è la solita forza della natura, deve lasciare il campo per un problema muscolare. (Chiesa 6,5)

Kean 7,5: è in un periodo super positivo ed anche oggi è lui a sbloccare la partita, impreziosisce la sua prestazione con la personale doppietta. (Di Maria 6)

Milik 6,5: si sbatte per i compagni e nel finale di partita trova il meritato goal.