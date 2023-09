Juventus-Lazio 3-1, le pagelle dei bianconeri: Allegri masterclass

Una grande Juventus schianta la Lazio dell’ex Sarri grazie alla doppietta di Dusan Vlahovic ed alla rete di Federico Chiesa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5: attento su Kamada e sull’intercetto di Fagioli, sulla rete di Luis Alberto non ha nessuna responsabilità.

Gatti 6,5: la sua carica è sempre un toccasana per la Juventus, guadagna diversi falli con giocate “alla Chiellini”.

Bremer 5,5: si prende un’ammonizione in avvio di partita ed in un altro paio di occasioni si perde il diretto avversario, inoltre il suo brutto pallone per Cambiaso porta al gol dei biancocelesti.

Danilo 6,5: solita prova solida nei match che contano da parte del capitano bianconero che anche oggi si dimostra di livello alto.

McKennie 7: festeggia la sua centesima in bianconero nel migliore dei modi mettendo in campo una prestazione top condita anche dalla bella giocata che porta al secondo gol di Vlahovic. (Weah 6)

Miretti 5,5: solita prestazione impalpabile da parte della mezz’ala bianconera che si fa ammonire subito e subisce le giocate di Luis Alberto. (Fagioli 6)

Locatelli 7: dopo l’ottima prestazione in Azzurro conferma il suo ottimo stato di forma con una partita di grande qualità condita anche dall’assist per Vlahovic.

Rabiot 6,5: fisicamente sovrasta il centrocampo della Lazio ed i suoi soliti cambi di passo mettono in difficoltà la squadra di Sarri.

Kostic 6: qualche giocata interessante ma perlopiù la manovra bianconera si sviluppa dalla parte di McKennie. (Cambiaso 5,5)

Vlahovic 8: ha iniziato la stagione con il piglio di chi vuole zittire tutte le critiche arrivate nel corso dell’ultima stagione, doppietta di destro con due reti da attaccante totale. (Kean s.v.)

Chiesa 7: anche lui ha iniziato questa stagione in maniera ottima, i presupposti per una stagione top ci sono tutti. (Milik s.v.)