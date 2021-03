Juventus-Lazio 3-1, le pagelle dei bianconeri: doppio Morata

La Juventus travolge la Lazio per 3-1 grazie alla rete di Adrien Rabiot ed alla doppietta di Alvaro Morata.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non viene impegnato tantissimo dagli avversari.

Cuadrado 6,5: il suo rientro in campo è importantissimo per la Juventus, come al solito dà il suo contributo. (McKennie 6)

Demiral 6,5: un po’ in ritardo in occasione del gol laziale ma poi si rifà alla grande sfornando una grande prestazione.

Alex Sandro 6,5: buona partita da centrale di difesa, limita alla grande Ciro Immobile.

Bernardeschi 6: solita partita di sostanza da parte dell’ex Fiorentina, che si diletta nel ruolo di terzino.

Danilo 6,5: altra grandissima partita da parte dell’ex giocatore del Manchester City che si disimpegna benissimo nel ruolo di centrocampista.

Rabiot 7: partita di sostanza la sua, bellissimo il gol con cui riapre la partita nel finale di primo tempo.

Ramsey 6,5: sta meglio fisicamente e si vede, molto intelligente in occasione del rigore guadagnato. (Arthur 6)

Chiesa 7: solita prestazione di altissimo livello, suona la carica e cambia completamente il volto del match. (Bonucci s.v.)

Kulusevski 5: bruttissimo il pallone con cui lancia Correa in occasione del momentaneo vantaggio biancoceleste. Non è in grande condizione. (Di Pardo s.v.)

Morata 7,5: torna da titolare e trova una doppietta, il suo contributo è fondamentale ed è mancato tantissimo alla Juventus. (Ronaldo 6)