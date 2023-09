Juventus-Lecce 1-0, le pagelle giallorosse: Kaba il peggiore in campo

Il Lecce subisce la sua prima sconfitta in questo campionato cadendo per 1-0 in casa della Juventus. Ecco le pagelle dei salentini:

Falcone 6: non gli vien richiesto un grande lavoro, complice la poca offensività dei bianconeri. Nulla può sul gol;

Venuti 6: tiene bene la zona, con fiato e corsa frena Cambiaso e le sue iniziative. Dal 63′ Gendrey 6: semplicemente una forza fresca che D’Aversa impiega per cercare il la pressing finale;

Pongracic 6: non lascia vita facile a Milik. Cresce e dimostra di partita in partita più personalità, ma avrebbe potuto fare di più il duello decisivo con Rabiot;

Baschirotto 5,5: lo si rivede in campo dopo la squalifica con la solidità che garantisce da tempo. Peccato in occasione del gol: è lui a tenere in gioco Milik;

Dorgu 6,5: apparer, come già si era notato contro il Genoa, in ottima forma fisica. Riconferma l’ottimo momento e se la cava bene con McKennie;

Blin 6: prestazione efficiente, tanta sostanza che contribuisce a rendere meno fluida la manovra di gioco della Juventus. Dall’82’ Piccoli s.v.;

Ramadani 6: ordinato e pulito. Parte sin da subito con grinta e personalità, poi cala alla distanza. Dal 70′ Kaba 5: si fa notare solo per aver rimediato due ammonizioni in 5 minuti;

Oudin 5,5: crea poco e non dà il contributo che al Lecce serviva per proporre una manovra più incisiva. Dal 63′ Rafia 5,5: entra ma senza cambiare il ritmo di gara;

Almqvist 6: non una delle sue migliori prestazioni; tuttavia mette a dura prova le doti di Cambiaso in fase di copertura. Ma da lui si è visto molto di più e ci si aspetta altrettanto;

Krstovic 6: inizia bene ma pian piano Bremer gli prende le misure. Nonostante tutto merita la sufficienza per il costante impegno;

Strefezza 5,5: nel corso della gara viene adattato e spostato sulla fascia destra, ma non brilla. Inventa poco e rimane confinato nella sua zona. Dal 63′ Sansone 5,5: anche lui non cambia le sorti di un match sottotono.