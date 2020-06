Juventus-Lecce 4-0, le pagelle dei bianconeri: torna la Digualdo

La Juventus travolge 4-0 il Lecce grazie alle reti di Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo, Gonzalo Higuain e Mathijs de Ligt.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny s.v.: non viene mai chiamato in causa dai giocatori avversari, una serata di riposo per lui.

Matuidi 6: chiamato in causa per ricoprire il ruolo di terzino sinistro, lo fa in maniera dignitosa.

Bonucci 6: questa sera il capitano bianconero non deve fare nulla di straordinario, ma si fa trovare pronto.

de Ligt 6,5: la crescita dell’olandese è sempre più esponenziale, e questa è una notizia meravigliosa per la Juventus. Nel finale trova anche il goal del 4-0.

Cuadrado 6: nei primi minuti di partita è veramente troppo impreciso, ma dopo rientra nei giusti binari e disputa una partita sufficiente.

Rabiot 6: il francese sta finalmente trovando una continuità sia in campo che nel rendimento, va vicino al goal con un bel tiro da fuori. (Douglas Costa 6,5)

Pjanic 6,5: buona prestazione da parte del regista della Juventus che vuole lasciare un buon ricordo in queste sua ultime presenze a Torino.

Bentancur 6,5: nel primo tempo è nettamente il migliore in campo, nella ripresa comunque tiene un livello molto buono. (Ramsey 6)

Bernardeschi 5,5: questa sera non gioca una buona partita, va vicino al goal ma fallisce a pochi passi dalla porta. (Muratore s.v.)

Dybala 7: il numero 10 della Juventus anche questa sera risulta migliore in campo. Ennesima perla all’incrocio dei pali da parte sua. (Higuain 6,5)

Ronaldo 6,5: la sua condizione fisica sta migliorando a vista d’occhio, fallisce due goal facili di testa ma dagli 11 metri è un cecchino.