Juventus-Monza 0-2, le pagelle dei bianconeri: crollo verticale

La Juventus viene schiantata in casa dal Monza con un secco 0-2.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: senza responsabilità sui gol, gioca una partita normale.

Danilo 6,5: soffre un po’ a sinistra ma quando Allegri lo riporta sulla fascia destra la sua prestazione si alza nettamente di livello.

Bremer 4,5: ennesima prestazione pessima in questo mese di gennaio, sublimata dal tocco senza senso in posizione di fuorigioco sul tiro di Milik che sarebbe comunque entrato in porta.

Gatti 4,5: responsabile sul gol poi annullato a Caprari e sul gol di Dany Mota.

Kostic 5: brutta partita e da un suo posizionamento errato arriva la rete di Ciurria. (Iling-Junior 5,5)

Rabiot 6: uno dei pochi a provare qualcosa negli ultimi 30 metri nonostante anche la sua non sia una gran partita.

Paredes 4,5: da quando è arrivato alla Juventus non ha azzeccato una partita, incredibile come Allegri lo metta ancora in campo. (Locatelli 5,5)

Fagioli 5: come i suoi compagni di squadra sbaglia un numero incredibile di passaggi e di giocate. (Soulè 6,5)

De Sciglio 4,5: come sempre giocatore completamente amorfo, buttato in campo dal primo minuto senza nessun apparente motivo. (Vlahovic 6)

Di Maria 5: atteggiamento quasi irritante oggi, da un suo pallone perso arriva il secondo gol del Monza. Si fa vedere solamente per un bellissimo tiro salvato da Di Gregorio nel finale di partita.

Kean 4,5: probabilmente quello con l’atteggiamento peggiore in campo, stop a 5 metri da lui e scelta della giocata sempre sbagliata. (Milik 6)