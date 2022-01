Juventus-Napoli 1-1, le pagelle dei bianconeri: Chiesa riacciuffa la partita

La Juventus non va oltre il pari contro il Napoli, pareggio raggiunto grazie ad una rete del rientrante Federico Chiesa.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: non viene impegnato troppo dai suoi avversari, sul gol sfiora il pallone.

Alex Sandro 5: altra prestazione insufficiente da parte del terzino brasiliano che anche oggi è protagonista nell’azione del gol partenopeo. (De Sciglio s.v.)

Rugani 6: chiamato in causa in una partita non semplice, se la cava bene.

de Ligt 6,5: il centrale olandese mette in atto un’altra grande partita in cui regge da solo la difesa bianconera.

Cuadrado 6: da lui ci si aspetta sempre qualcosina in più, che questa sera non è arrivato.

Rabiot 5: un’altra partita in cui il suo apporto risulta nullo, ormai non è più giustificabile. (Bentancur 6)

Locatelli 6: prestazione sufficiente quella dell’ex Sassuolo che cerca di dare ordine alla manovra della Juventus.

McKennie 6: parte forte e sfiora il gol nei primi minuti della partita poi la sua prestazione si attesta su un livello sufficiente.

Bernardeschi 6: un po’ più in ombra rispetto alle ultime uscite ma comunque entra nell’azione che porta al gol del pareggio. (Dybala 6)

Morata 5,5: dopo le voci di questi ultimi giorni ci si aspettava una risposta forte da parte sua che invece non è arrivata. (Kean 5,5)

Chiesa 6,5: al rientro dall’infortunio risulta da subito fondamentale ai fini del risultato per la Juventus. (Kulusevski s.v.)