Juventus-Parma 2-1, le pagelle dei bianconeri: show CR7

La Juventus batte il Parma grazie ad una doppietta di Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6,5 un paio di parate convincenti da parte del portiere polacco.

Alex Sandro 6: partita sufficiente che però dura poco per via di un problema accusato nel riscaldamento. (Danilo 6,5)

Bonucci 6: prestazione ordinata da parte del capitano della Juventus che però non incide in maniera consistente.

de Ligt 7: il centrale ex Ajax disputa una partita praticamente perfetta e nel finale salva un goal già fatto.

Cuadrado 6: solita prestazione funambolica sulla fascia destra ma si rende pericoloso raramente negli ultimi 30 metri.

Matuidi 5: altra prestazione insufficiente da parte del centrocampista francese che risulta sempre meno ad agio nel gioco Sarriano.

Pjanic 6: il regista della Juventus fa girare bene la squadra ma è in calo rispetto all’ottimo inizio di stagione.

Rabiot 6: il francese non gioca male ed, anzi, appare sempre più in crescita di condizione.

Ramsey 5,5: è in ritardo di condizione e si vede. In occasione del goal del Parma si perde Cornelius. (Higuain 6)

Ronaldo 7,5: in questo momento della stagione è immarcabile. Trova la doppietta e va in goal per la settima partita consecutiva.

Dybala 6,5: ormai la prestazione della Joya è una costante, è sempre l’uomo in più dei bianconeri. (Douglas Costa s.v)