Juventus-Roma 2-0, le pagelle dei giallorossi: ancora un KO in un big match per la squadra di Fonseca

La Roma perde contro la Juventus per 2-0, a decidere il match sono i goal di Cristiano Ronaldo ed Ibanez (autogol). La squadra di Fonseca viene superata in classifica proprio dai bianconeri, ma l’obiettivo Champions League resta alla portata.

PAU LOPEZ 6: incolpevole sui goal, per il resto ordinaria amministrazione.

MANCINI 6.5: partita di spessore, bravo negli anticipi ed anche nel proporsi in avanti.

IBANEZ 5: partita discreta, nel tentativo di anticipare Ronaldo manda il pallone nella propria porta e questo condiziona il voto in pagella.

KUMBULLA 6: attento e bravo tatticamente, partita senza particolari sbavature.

KARSDORP 5.5: Alex Sandro è un cliente difficile, l’olandese appare un po’ stanco e soffre le avanzate avversarie. (dal 76′ PERES 6)

CRISTANTE 6: in mezzo al campo nel suo ruolo naturale gioca bene, va vicino al goal con un tiro al volo splendido. (dal 62′ PEREZ 6)

VERETOUT 5.5: partita dai due volti, parte così così poi qualche buona giocata ma nel finale cala vistosamente.

VILLAR 6: tatticamente intelligente, perde qualche volta un tempo di gioco, ma non perde quasi mai palla. (dal 62′ DIAWARA 6)

SPINAZZOLA 6: spinge in maniera costante durante tutto il match, il duello con Chiesa è molto bello, in fase difensiva deve rivedere qualcosa, ma in fase offensiva da il meglio.

MKHITARYAN 6.5: sempre nel vivo del gioco, gioca un’ottima gara, manca qualcosina nell’ultimo passaggio ma l’armeno è il trascinatore della Roma.

MAYORAL 5: perde tutti i duelli, prova a defilarsi per giocare qualche palla in più, ma si vede poco negli ultimi 16 metri. (dal 62′ DZEKO 5.5)