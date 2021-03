Juventus-Spezia 3-0, le pagelle dei bianconeri: torna la vittoria

La Juventus batte un buon Spezia 3-0 grazie alle reti di Alvaro Morata, Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo. Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 7: serata da spettatore ma nel finale sigilla la porta parlando un rigore a Galabinov.

Danilo 6: prestazione sufficiente da parte del terzino brasiliano, che si limita alla fase difensiva.

Demiral 6: buona partita per l’ex Sassuolo, all’ultimo minuto causa un rigore che però viene neutralizzato da Szczesny.

Alex Sandro 6,5: questa sera viene impiegato da difensore centrale e si disimpegna molto bene. La sensazione è che questo ruolo potrà far parte del suo futuro.

Frabotta 5,5: chiamato in causa all’ultimo non convince fino in fondo. (Bernardeschi 7)

Chiesa 7: ormai è un habitué dei migliori in campo, trova il gol appena prima di lasciare il campo. (Ramsey 6)

Bentancur 6: non riesce ad incidere nella partita, ha bisogno di riposo e si vede. Ha però il merito di trovare l’assist per Cristiano Ronaldo.

Rabiot 6: prestazione senza infamia e senza lode per l’ex PSG che comunque dà il suo apporto fisico.

McKennie 6,5: nel primo tempo è uno dei pochi a provare a far uscire la Juventus dal torpore. (Morata 7)

Kulusevski 6,5: questa sera finalmente il giovane svedese fa vedere sprazzi del suo grande talento, gli manca solamente il gol.

Cristiano Ronaldo 7: nel primo tempo colpisce il palo interno con un bellissimo tiro, nel finale di partita riesce a trovare il terzo gol consecutivo.