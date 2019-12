Juventus-Udinese 3-1, le pagelle dei bianconeri: Ronaldo formato Champions

Una bellissima Juventus batte senza grandi problemi l’Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ed alla rete del capitano Leonardo Bonucci.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Buffon 6,5: compie un paio di buone parate e si fa trovare pronto anche quando deve giocare il pallone con i piedi, sul goal subito non ha nessuna responsabilità.

De Sciglio 6,5: altra prestazione positiva da parte del terzino che anche oggi sbaglia pochissimi palloni ed è una presenza fissa sulla fascia sinistra.

Bonucci 7: prova ottima difensivamente per il capitano della Juventus che imposta anche perfettamente con i suoi consueti lanci, trova anche la gioia del goal per coronare una giornata praticamente perfetta. (de Ligt 6)

Demiral 6,5: anche il centrale turco continua nel suo periodo di ottima forma ed anche oggi ha messo in campo tutta la sua forza fisica ed ha salvato un paio di situazioni pericolose con delle scivolate determinanti.

Danilo 5,5: forse è la nota dolente di questa giornata per i bianconeri. Il brasiliano infatti non gioca male ma troppo spesso cade in dei blackout che, se presenti in match più impegnativi, potrebbero creare problemi non di poco conto.

Matuidi 6: il centrocampista francese oggi si limita al compitino dato che la Juventus spesso ha il pallino del gioco e quindi non necessita delle sue grandi doti di recuperatore di palloni.

Bentancur 6,5: l’uruguaiano sta diventando sempre più importante per il gioco di Sarri ed anche oggi da regista ha dato il suo grande contributo.

Rabiot 6: buone notizie per la Vecchia Signora anche da parte dell’ex PSG che finalmente ha mostrato sprazzi delle sue grandi qualità.

Ronaldo 7,5: partita devastante da parte dell’asso portoghese che segna una doppietta e va vicinissimo alla tripletta in almeno 3 occasioni, comunque per lui è il quarto goal consecutivo nelle ultime tre gare giocate.

Higuain 7: aiuta in fase difensiva e con un cioccolatino trova Cristiano Ronaldo in occasione del momentaneo 2-0, è un attaccante con la visione di gioco di un trequartista. (Douglas Costa s.v.)

Dybala 7: così come il suo connazionale disputa una partita bellissima ed ogni volta che il pallone passa dai suoi piedi viene fuori una giocata da applausi, probabilmente oggi i bianconeri hanno trovato una nuova squadra. (Bernardeschi 6)