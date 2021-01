Juventus-Udinese 4-1, le pagelle dei bianconeri: CR7 immenso

La Juventus vince e convince contro l’Udinese grazie alla doppietta di Cristiano Ronaldo ed alle reti di Federico Chiesa e Paulo Dybala.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: viene impegnato poco dagli avversari.

Danilo 6,5: partita molto attenta, suo l’assist per Dybala nel finale.

De Ligt 6: errore sul gol poi annullato a De Paul, per il resto non sembra mai impeccabile stasera.

Bonucci 6: un po’ in affanno come il suo compagno di reparto. (Chiellini s.v.)

Alex Sandro 5,5: spesso in ritardo con i suoi diretti avversari e non crea mai problemi alla difesa avversaria. (Frabotta s.v.)

Chiesa 6,5: sta finalmente entrando pienamente nei meccanismi della Juventus, trova anche un bel gol. (Bernardeschi 6)

McKennie 6: solita prova di sostanza, non sbaglia un colpo. (Arthur 6)

Bentancur 6,5: bel pallone recuperato in occasione del secondo gol di Cristiano Ronaldo.

Ramsey 6,5: bel pallone recuperato sul primo gol della Juventus, poi trova la gioia personale ma viene annullato per un tocco di mano. (Kulusevski 6)

Dybala 6: gioca sempre molto lontano dalla porta e non si rende mai pericoloso ma nel finale di partita trova un bel gol importantissimo per il morale.

Ronaldo 7,5: doppietta ed assist per Chiesa, quando è in queste condizioni la Juventus ha i 3 punti in tasca.