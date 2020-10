Lazio-Bologna 2-1, le pagelle dei biancocelesti: Immobile ancora a segno

La Lazio vince in casa contro il Bologna per 2-1, grazie alle reti di Luis Alberto e del solito Ciro Immobile. A segno anche l’ex De Silvestri. Ecco le pagelle dei biancocelesti:

Reina 7: all’esordio non delude: sicuro in presa su Orsolini, preciso coi piedi ad innescare Luis Alberto e Correa. Non può nulla sul gol di De Silvestri.

Patric 6: primo tempo di sostanza e grande praticità. Sbroglia diverse situazioni pericolose.

Hoedt 6: si fa ammonire ingenuamente e si produce comunque in qualche entrata troppo maschia.

Acerbi 6: si sgancia appena può. Colpevole come tutti sul goal.

Marusic 5: fatica troppo contro Sansone e Palacio, mentre davanti scende una sola volta (dal 40’ Lazzari 5,5: riprende confidenza col campo dopo l’infortunio in nazionale. Talvolta troppo impreciso).

Akpa Akpro 6,5: al 50’ si mangia un gol clamoroso. Nella ripresa però cresce in modo esponenziale, provocando anche l’ammonizione di Svanberg.

Leiva 5,5: qualche pallone riconquistato in mezzo al campo. Veniva da due gare consecutive (dal 40’ Escalante 6,5: pulito in uscita e preciso nel legare il gioco. Si fa apprezzare per la diligenza davanti alla difesa; dal 75’ Parolo s.v.).

Luis Alberto 7: poco sostegno da Fares, ma riesce comunque ad andare al tiro tre volte. Nella ripresa segna un gran goal e gioca col pennello (dal 75’ Andrea Pereira s.v.).

Fares 6: si fa notare solo per l’assist bello e intelligente per la rete di Immobile, che gli vale mezzo voto in più in pagella.

Correa 6: troppi tocchi di prima, pochissima sostanza (dal 60’ Muriqi 6,5: dialoga bene nello stretto con i compagni. Esce vincitore da quasi tutti i contrasti).

Immobile 7: subisce parecchi falli dai difensori felsinei. Imbeccato da Luis Alberto a tu per tu col portiere avversario si fa anticipare sul più bello. Sfiora l’eurogol nel finale. Anche in una giornata non brillantissima, riesce a siglare una rete importantissima.