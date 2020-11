Lazio-Juventus 1-1, le pagelle dei bianconeri: CR7 non basta

La Juventus viene beffata nell’ultimo secondo di recupero da una Lazio mai doma dopo essere passata in vantaggio grazie al solito Cristiano Ronaldo.

Ecco le pagelle dei bianconeri:

Szczesny 6: il portiere della Juventus resiste finché può non essendo mai troppo impegnato dagli attacchi avversari, viene battuto all’ultimo respiro da Caicedo.

Danilo 6,5: continua il magic moment dell’ex giocatore del Manchester City che anche oggi risulta tra i migliori in campo.

Bonucci 6: il capitano della Juventus non riesce a dare tranquillità al reparto arretrato e gestisce male gli ultimi attacchi dei biancocelesti.

Demiral 6: prestazione sufficiente da parte del difensore turco che compie un paio di buone chiusure.

Frabotta 5,5: il giovane esterno lanciato in pianta stabile da Pirlo questo pomeriggio rimane in campo per tutta la partita ed acquisisce esperienza importante.

Rabiot 6,5: prestazione eccellente del centrocampista francese della Juventus che risulta incisivo in entrambe le fasi di gioco.

Bentancur 5,5: l’ex Boca Juniors non riesce ad entrare in condizione in questa stagione ed anche oggi risulta sotto le sue reali possibilità.

Kulusevski 5,5: una sola bella giocata negli ultimi minuti di gioco ma è troppo poco il suo contributo nel corso della partita. (McKennie 6)

Cuadrado 7: grandissima partita da parte del numero 16 che regala a Ronaldo un bellissimo assist.

Ronaldo 7,5: oggi CR7 è stato praticamente perfetto. Sblocca la partita, prende un incrocio dei pali e va vicinissimo al gol su punizione. Prestazione sfortunata ma la sua presenza è fondamentale per la Juventus. (Dybala 4,5)

Morata 6,5: la sua crescita è evidente ed anche se non trova il gol risulta importantissimo per la manovra di gioco della sua squadra. Lascia il campo stremato. (Bernardeschi s.v.)