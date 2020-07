Lazio-Sassuolo 1-2, le pagelle biancocelesti: addio scudetto

La Lazio ha battuto il Sassuolo ritrovando così la vittoria dopo il tonfo di Lecce. Ecco le pagelle dei biancocelesti.

STRAKOSHA 5,5: la traversa lo salva sul tiro dal limite di Djuricic deviato da Radu, sui goal è imperfetto.

BASTOS 5: soffre troppo Boga ed è insicuro quando si tratta di uscire.

ACERBI 6: capisce in anticipo quando scappare per coprire le spalle agli altri, ma va in affanno.

RADU 6,5: il migliore della difesa, decisivo nelle chiusure (dall’83’ VAVRO s.v.).

LAZZARI 7: la sua sgroppata in occasione del goal di Luis Alberto è lodevole. Instancabile, Mancini dovrebbe pensare di richiamarlo in azzurro.

MILINKOVIC-SAVIC 5,5: non è al meglio e si vede (dal 67’ LEIVA 5,5: chiude un paio di possibili ripartenze).

PAROLO 5,5: sempre nel vivo dell’azione, protagonista in negativo sul goal della sconfitta.

LUIS ALBERTO 5,5: La sblocca con un rimpallo, ma ha sulla coscienza il pari dei neroverdi.l (dall’83’ ADEKANYE s.v.).

LUKAKU 5,5: condizione scarsa. Scende fino in fondo soltanto un paio di volte (dal 46’ JONY 5: Non combina nulla di interessante. La squadra cala tutta nella ripresa, ma pure lui non incide minimamente).

CAICEDO 5: non punge e non gioca di sponda (dal 60’ CATALDI 6,5: fa il suo e pennella una punizione perfetta sulla testa di Bastos, ma anche lui fatica).

IMMOBILE 5: ha due occasioni,entrambe sprecate di poco. Si arrabatta inutilmente.