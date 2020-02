Lazio-Verona 0-0, le pagelle biancocelesti: Strakosha provvidenziale

La Lazio di Simone Inzaghi non riesce a scardinare in casa il Verona, perdendo l’occasione di portarsi a -2 dalla Juventus. Ecco le pagelle dei biancocelesti.

Strakosha 7: miracoloso in più di un’occasione, anche nel finale. Il migliore in campo.

Patric 6: imposta in modo ordinato e copre bene nel contropiede avversario.

Acerbi 6: non commette errori. Qualche preoccupazione per un colpo subito.

Radu 6,5: pressa e anticipa, ma si fa ammonire da diffidato lasciando un buco importante in vista di Parma.

Lazzari 6: contiene come può Lazovic. Si fa vedere spesso in avanti, ma non è giornata (dal 71’ Marusic 6: entra per fare minutaggio).

MIilinkovic 5,5: nonostante il fisico imponente i suoi interventi non sono fruttiferi. Sbaglia lo stop che avrebbe fatto esplodere l’Olimpico nella ripresa. Come se non bastasse, si fa ammonire già nel primo tempo e per domenica sarà squalificato.

Leiva 6,5: è uno dei più propositivi, difende e spinge, ma si intende poco con Caicedo.

Luis Alberto 6,5: ispirato e sfortunato. Colpisce due pali, una rete strepitosa gliela nega Silvestri con una prodezza in estensione.

Lulic 6: tanta quantità, alla quale non corrisponde altrettanta sostanza (dal 71’ Jony 6: si comporta diligentemente in difesa, senza lasciare il segno in avanti).

Caicedo 5,5: abbastanza impreciso, specie quando si tratta di scegliere se dialogare con un compagno od optare per la conclusione (dall’84’ Parolo sv: prima Parolo, poi Adekanye, poi di nuovo Parolo: non è chiaro se il suo ingresso sia legato a una soluzione tattica o semplicemente all’inesperienza del nigeriano. La coperta è corta).

Immobile 5,5: Serata storta per il bomber del campionato. Una sola occasione nel primo tempo, poi la frenesia e la fretta di segnare lo impallano.