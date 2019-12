Lecce-Bologna 2-3, le pagelle giallorosse: male la difesa, Gabriel il migliore

Al Via del Mare giornata nera dei padroni di casa del Lecce che da un iniziale 0-3 si riscatta parzialmente e tardi con i gol di Babacar e Farias. Male il reparto difensivo giallorosso, i migliori Babacar e Gabriel.

Questi i voti dei salentini:

Gabriel 7: dopo due prove incerte si riscatta nella gara odierna e con le sue parate evita al Lecce una sconfitta ancora più pesante. Nulla può sui gol;

Rispoli 5,5: inizia discretamente sia in fase difensiva sia spingendo spesso sulla sua fascia e cercando con cross gli attaccanti, poi si disunisce ed entra pure lui nel grigiore generale.

Lucioni 5: forse “arrugginito” dalla sosta forzata per la squalifica. Troppi errori di valutazione per uno come lui. Sbaglia sia nelle chiusure sia negli appoggi per far ripartire il gioco;

Rossettini 6: dà qualcosa in più rispetto al suo compagno di reparto, interviene spesso nel primo tempo con tempestività salvando un paio di volte su conclusioni ravvicinate degli avversari;

Calderoni 5: partita brutta la sua. Viene sistematicamente saltato da Orsolini (anche in occasione del gol del rossoblù). Si fa anticipare anche sul primo gol del Bologna. Unica nota positiva l’ottimo cross che manda Babacar in gol;

Petriccione 5,5: nel primo tempo non si vede quasi mai, non entra in partita. Va poco meglio nella ripresa. Comunque per essere degno dell’accostamento a Modric l’estetica non basta, deve dimostrare più personalità;

Tachtsidis 5: pure lui in giornata storta, sbaglia passaggi a ripetizione e si fa pure ammonire rischiando la squalifica. Viene sostituito ad inizio ripresa da Shakhov 5,5: entra per provare a dare una mano alla squadra ma si adegua al buio generale;

Tabanelli 6: il più dinamico del centrocampo del Lecce nella prima parte di gara. Cala alla distanza. Dal 60′ Farias 6,5: entra nel momento più critico dei padroni di casa, prova a dare vivacità al gioco nonostante sia una missione difficile nel grigiore generale: Riaccende le speranze anche se è troppo tardi quando al 90′ sigla il gol del 2-3 con una grande conclusione da fuori;

Mancosu 5,5: si vede che non è ancora in condizione. Si dà da fare per dare qualità alle azioni del Lecce ma è sovrastato dalla maggiore vivacità e dal palleggio degli avversari;

Falco 5,5: si intestardisce in dribbling fine a se stessi. Ben controllato non si libera quasi mai per il tiro. Viene sostituito nella ripresa all’80’ da La Mantia 6: gioca poco ma, propositivo, si fa comunque vedere spesso in area. Merita per questo comunque la sufficienza;

Babacar 6,5: già dall’inizio, autore di uno splendido gol annullatogli per fuorigioco millimetrico, dimostra di essere in giornata positiva anche se non viene supportato a dovere dai compagni. Realizza il gol del 1-3 con una splendida girata al volo.