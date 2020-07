Lecce-Fiorentina 1-3, pagelle giallorosse: difesa disastrosa, Gabriel ok

Brutta sconfitta casalinga per un Lecce stanco e poco creativo che cede per 1-3 ai viola di Iachini. Tanti errori in fase difensiva e di impostazione per i giallorossi. Si salvano solo Gabriel e Saponara.

Di seguito i voti dei giallorossi:

Gabriel 6,5: uno dei pochi a salvarsi del Lecce. Con la difesa non in grande forma questa sera fa quello che può. Nulla può sul primo e terzo gol, lasciato completamente solo dai compagni, nè sull’impeccabile calcio di punizione di Ghezzal per il secondo gol. Costretto al fallo sullo stesso francese dei viola lanciato in porta neutralizza bene il susseguente calcio di rigore di Pulgar;

Rispoli 5: trova in Ribery un cliente scomodo e spesso se lo lascia sfuggire. Sbaglia troppi passaggi: suo il grave errore su impostazione al 6’ regala il pallone agli avversari per la manovra che porta al primo gol viola;

Lucioni 5: inizia bene in fase di impostazione ma cala drasticamente dopo la prima mezz’ora. Colpevole sul terzo gol quando non chiude su Cutrone lanciato in gol;

Paz 5: sembra iniziare bene gestendo la retroguardia salentina con personalità ma alla distanza si adegua al grigiore generale. Colpevole insieme a Lucioni sul terzo gol viola quando al 40’ lascia libero Cutrone di lanciarsi in porta. Dal 65’ Dell’Orco s.v.;

Donati 5: messo spesso in difficoltà dalla velocità di Chiesa, prova a contenerlo ma con molta difficoltà. Spinge poco e sulla sua fascia non si sviluppa quasi mai la manovra dei salentini;

Majer 5,5: sicuramente più fresco dei compagni entra in partita e si dà da fare soprattutto in fase difensiva. È mancato il suo apporto in fase di impostazione. Nella ripresa sparisce dal gioco. Dal 72’ Vera 6: gioca poco ma entra con la giusta personalità. Suo l’assist per il gol;

Petriccione 5: l’impegno non basta. Non imposta quasi mai la manovra e da lui ci si aspetta di più;

Barak 5,5: non la sua migliore prestazione. Appare stanco e indeciso in qualche contrasto;

Farias 5,5: poco lucido rispetto alle ultime uscite, sfiora il gol al 42’ dosando male la forza e mandando sulla traversa un’importante palla-gol. Dal 46’ Saponara 6: entra per dare vivacità al gioco del Lecce e prova a farlo ma non può fare molto senza il necessario sostegno dei compagni;

Mancosu 5,5: sulla scia negativa dei compagni anche il capitano del Lecce non dà il suo solito contributo. Impreciso, gestisce meglio la fase difensiva ma comunque prestazione al di sotto della sufficienza;

Babacar 5: non entra praticamente mai in partita, non si vede quasi mai in area e non si rende mai pericoloso per la difesa ospite. Dal 72’ Shakhov 6: gioca poco ma entra bene in partita. Ha il merito di segnare il gol dell’1-3 all’88.