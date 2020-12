Linkem scende in campo con i maggiori Club di Serie A

Nel giro di pochi anni, i tifosi di calcio di tutta Italia si sono resi conto di quanto Internet stia diventando importante per la fruizione dei contenuti relativi alle gare delle proprie squadre del cuore.

D’altro canto, i club stessi sono soliti diramare comunicati ufficiali attraverso i canali social ufficiali o trasmettere in streaming alcuni eventi. Insomma, avvalersi di una buona connessione apre le porte a tutta l’informazione relativa a questo sport. Non è un caso, dunque, che alcune società della Serie A abbiano deciso di affidarsi a un operatore di telecomunicazioni per condividere al meglio le proprie iniziative. Si tratta di Linkem, leader in Italia nel settore della banda ultralarga wireless, che offre servizi Internet a banda ultralarga a famiglie e imprese su tutto il territorio nazionale.

Da diverse stagioni Linkem ha stretto prestigiosi accordi di partnership con alcuni dei maggiori club di Serie A, diventando “la connessione dei tifosi” e permettendo ai tifosi di vivere esperienze a contatto con la propria squadra del cuore, dentro e fuori dal campo. Nel corso dell’attuale stagione, Linkem ha realizzato insieme a Inter, Bologna e Fiorentina degli innovativi prodotti dedicati alle rispettive tifoserie: nascono così l’Internet-Pack, il Bologna FC Pack e il Fiorentina Pack, per permettere ai supporter di restare connessi al club del cuore anche da casa.

Dal momento che i tifosi devono possedere a prescindere una connessione veloce per poter seguire le partite, i pack di Linkem si rivelano più che mai vantaggiosi e dedicati ai tifosi. Infatti, scegliendo i pack, oltre ad usufruire di connessione internet Linkem senza limiti e senza linea fissa, si potrà accedere a una serie di contenuti digitali esclusivi e ricevere direttamente a casa i welcome kit da vero tifoso con il merchandising ufficiale dei club e partecipare a contest esclusivi. Tutti i dettagli sui prodotti disponibili nella sezione partnership del sito Linkem.

Oggi il connubio tra il pallone e Internet risulta molto efficace e grazie a Linkem i tifosi d’Italia possono accedere a esclusivi contenuti a loro dedicati, all’interno di un esclusivo ecosistema tecnologico.