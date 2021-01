L’Inter e Linkem connettono tutti i tifosi con l’Inter-Net Pack

Il mondo del calcio e quello virtuale si fondono nella collaborazione tra Linkem e Inter.

Grazie alla partnership tra l’operatore di telecomunicazioni e la società nerazzurra, infatti, i tifosi potranno usufruire della connessione Internet Linkem per navigare e accedere a offerte e contenuti pensati proprio per loro. È questo il principale vantaggio dell’esclusivo prodotto “Inter-Net Pack”, l’innovativo progetto di Linkem e Inter che permette ai tifosi di rimanere connessi alla squadra del cuore anche da casa. I vantaggi per i supporter offerti dall’Inter-Net Pack sono numerosi: oltre allo sconto sull’attivazione della connessione Linkem, chi sottoscrive il pacchetto può accedere a contenuti digitali esclusivi e ricevere a casa il welcome kit con il merchandising ufficiale dell’Inter, da vero tifoso! In più, con l’Inter-Net Pack si aderisce all’Inter Black Membership, l’esclusivo programma del club che permette di partecipare a concorsi ad hoc, rivedere partite e interviste di repertorio o esplorare San Siro in un tour virtuale .

Con Linkem e Inter si va in rete: il modo di vivere il calcio è radicalmente cambiato. L’Inter-Net Pack sarà disponibile su tutta Italia fino al prossimo 08 febbraio.