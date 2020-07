Milan-Bologna 5-1, le pagelle rossonere: pokerissimo e bel gioco

Il Milan liquida 5-1 il Bologna e prosegue nel suo straordinario momento di forma. Altre cinque reti segnate e con tutti marcatori diversi, ma quello che convince sempre è la qualità del gioco e la freschezza fisica mostrate dagli uomini di Pioli. Di seguito le pagelle dei rossoneri:

G. Donnarumma 6: assiste impotente al missile di Tomiyasu che si infila nel sette, è invece bravissimo coi piedi sulla punizione a due in area.

Calabria 7: torna titolare e si fa trovare più pronto rispetto ad altre volte. Da una sua sgroppata nasce l’azione del quarto gol mentre il quinto lo firma direttamente lui.

Kjaer 7: si mangia Santander in più bocconi. Come quando lo anticipa a inizio ripresa per dare il la al gol del 3-1.

Romagnoli 6: tutto bene tranne il modo con cui si fa saltare troppo facilmente da Tomiyasu.

T. Hernandez 7.5: devastante. Assist per Saelemaekers, ma come al solito ara la sua fascia di competenza. Anche difensivamente parlando è perfetto su Orsolini.

Kessie 6.5: altra buona prestazione per l’ivoriano che nel primo tempo va vicino più volte al quarto gol consecutivo, ma il palo e Skorupski gli dicono di no.

Bennacer 7: solita partita precisa in mezzo al campo, impreziosita dalla prima meritatissima rete in maglia rossonera (Biglia: S.V.).

Rebic 7.5: il tandem con Theo funziona a meraviglia come dimostra l’azione del vantaggio iniziale. Quando poi c’è da timbrare il cartellino anche oggi, non lascia scampo a Skorupski (Colombo S.V.).

Calhanoglu 7.5: altra partita con gol e assist a referto ed ora i numeri personali iniziano ad essere importanti. Ma oltre a questo c’è molto di più all’interno della sua partita (Bonaventura 6: entra a giochi ormai fatti e non c’è particolare bisogno di lui).

Saelemaekers 7: primo gol rossonero anche per lui, bravo a sfruttare la finta di ibra e battere il portiere polacco con un bel sinistro incrociato. Si conferma un giocatore interessante (Krunic 6: mette minuti nelle gambe e sfiora il gol con una conclusione da fuori).

Ibrahimovic 7: non segna, ma fa segnare il Milan. Geniale la finta per Saelemaekers e delicato il tocco per Rebic (R.Leao 6.5: entra quando la partita è in ghiaccio, ma l’approccio è quello giusto. Impegna più volte Skorupski e poi serve l’assist a Calabria).

All. Pioli 8: un Milan così continuo e con questa qualità di gioco non si vedeva da troppo tempo. Merita tutti gli elogi e i complimenti possibili, soprattutto per le condizioni in cui ha creato tutto questo.