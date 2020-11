Milan-Fiorentina 2-0, le pagelle dei rossoneri: sempre più primi

A San Siro il Milan vince e vola in avanti, sempre in testa alla classifica. La nona giornata di campionato finisce 2-0 per i rossoneri contro la Fiorentina. In gol Romagnoli e poi Kessié su rigore (ne sbaglierà poi un secondo). Di seguito le pagelle del Milan.

Donnarumma 7: tocca il giusto per deviare sul palo il tentativo di Vlahovic nel primo tempo, neutralizza con la mano di richiamo un pallonetto di Ribery nella ripresa. Attento anche su Pezzella a 5′ dal termine.

Calabria 6,5: cross e presenza, una gara più che sufficiente per il terzino che viene spesso chiamato in causa dai suoi. Preciso negli interventi in area.

Kjaer 7: non sbaglia un colpo, mantiene la posizione e controlla il reparto difensivo in modo professionale.

Romagnoli 7: grande personalità. Dalla bella chiusura su Castrovilli al tap-in vincente di testa per il primo gol dei rossoneri, il resto è tutto buono.

Hernandez 7: progressioni importanti, ci mette fisico e intelligenza. Bravo a guadagnare il secondo rigore, poi sbagliato da Kessié.

Tonali 6,5: Pioli e compagni gli danno tanti consigli, svolge il suo compito forse ancora in maniera scolastica, ma precisa. (Dall’82’ Hauge s.v.).

Kessié 7: freddo dal dischetto nella prima occasione, sbaglia il successivo. La macchia sulla gara non gli fa perdere la lucidità e costanza. In mezzo al campo recupera tantissimi palloni che avviano le ripartenze dei suoi.

Saelemaekers 7,5: si guadagna il primo rigore di giornata, poi fa tutto e si rende pericoloso insidiandosi in area di rigore. Positiva la sua fase di interdizione, instancabile fino alla fine e, molto probabilmente, il migliore in campo. (Dal 91′ Dalot s.v.).

Calhanoglu 7: ad un passo dal gol della domenica, si scambia con Diaz per non dare punti di riferimento. Sfortunato sul palo, ma è in salute rispetto alle ultime prove un po’ sotto le aspettative.

Diaz 7: prova gagliarda dello spagnolo che salta in ogni parte del campo, si incunea in mezzo alla maglie della Fiorentina creando spunti per le offensive. Pericoloso. (Dal 74′ Krunic 6: entra bene nel gioco rossonero).

Rebic 6,5: smista i palloni, gioca più di contorno che da prima punta. Sicuramente non è la sua posizione, però è sempre in dialogo con i compagni. In un paio di occasioni è poco sostenuto in area di rigore. Prezioso il pressing che non manca nemmeno alla fine.

All. Bonera 7: sostanza e forza, oggi la sua squadra ha dimostrato di meritarsi la testa della classifica. Formazione equilibrata, cambi tattici senza cambiare il gioco corale. Bene così.