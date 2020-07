Milan-Roma 2-0, le pagelle giallorosse: stavolta Dzeko delude

La Roma crolla 2-0 contro il Milan e si allontana sempre più dalle zone nobili della classifica. I goal, tutti nella ripresa, portano le firme di Rebic e Calhanoglu.

MIRANTE 6: incolpevole sui goal.

ZAPPACOSTA 4.5: un suo errore apre la strada al vantaggio rossonero, per il resto tanti passaggi in orizzontale e qualche strafalcione di troppo.

SMALLING 5.5: causa il rigore con un intervento in ritardo.

MANCINI 6.5: sempre attento e preciso.

SPINAZZOLA 5.5: tanta corsa, ma non si rende mai pericoloso in zona offensiva.

CRISTANTE 6: partita senza infamia e senza lode (DALL’82 PASTORE SV).

VERETOUT 6: buona partita, ma mezzo voto in meno per un’ammonizione ingenua per un fallo di pura frustrazione che gli costerà la prossima gara.

KLUIVERT 5.5: un po’ anarchico, qualche buono spunto che comunque non gli vale la sufficienza (dal 58′ PEREZ 5.5: non entra mai in partita).

PELLEGRINI 5: giocare in mezzo alle linee è sempre difficile, ma si nasconde troppo e non prova mai a farsi vedere. (dall’81’ DIAWARA 5: entra e come contro la Samp sbaglia un appoggio semplice, sullo sviluppo dell’azione il Milan troverà il calcio di rigore poi trasformato da Calhanoglu.

MKHITARYAN 6: buona partita, esce stremato. (dal 69′ PEROTTI 6: prova a rendersi pericoloso con qualche buona incursione, ma non trova mai il guizzo giusto).

DZEKO 5: fallisce il goal che sarebbe valso lo 0-1 per la Roma, nel secondo tempo appare stanco e Fonseca decide di sostituirlo. (dal 70′ KALINIC 5: un fantasma, poco propositivo).