Milan-Sampdoria 1-0, le pagelle dei rossoneri: prestazione da primato

Il Milan ha battuto la Sampdoria 1-0. Di seguito le pagelle dei rossoneri.

Maignan 7: portiere sì, ma chiamatelo anche regista. L’assist dalla propria porta per il gol di Leao vale la momentanea testa della classifica. Per il resto è attento, ma inoperoso.

Calabria 6,5: segue la linea del gioco, disciplinato nella sua fascia.

Romagnoli 6,5: con Tomori soffre davvero poco, Caputo è gestibile e la Sampdoria non crea tanto.

Tomori 6,5: vedere Romagnoli, stessa cosa. Difesa blindata e tanta leadership nella retroguardia. Anche Maignan può stare sereno.

Florenzi 6,5: a sinistra in sostituzione dello squalificato Hernandez. Si adatta ad una posizione non sua e garantisce la giusta sicurezza. (Dall’88’ Kalulu s.v.).

Tonali 7: grinta sempre da vendere, è l’emblema della carica rossonera. In grande crescita nella fase di interdizione, leader in mezzo al campo.

Bennacer 7: prestazione di qualità, recupera tantissimi palloni e imposta la maggior parte delle azioni dei suoi. (Dal 75′ Krunic s.v.).

Messias 6,5: semplice e funzionale, cerca sempre la soluzione per mettere nella giusta condizione il compagno di squadra di fare bene. Serve anche questo. (Dal 57′ Saelemaekers 7: 33′ di gioco da subentrante, forse è un giudizio troppo esagerato, ma guardare per credere. Lo spirito è ottimo, impatta alla grande al match e recupera l’ultimo pallone che scaccia via qualsiasi tipo di paura. Anche da qui passano gli Scudetti).

Diaz 6: la Sampdoria lo ingabbia e lui fatica molto. Il giallo rimediato a metà tempo lo limita, ma nel suo ruolo rimane sereno. Pioli lo sostituisce per dare nuova linfa a quella zona del campo. (Dal 57′ Kessié 6: fischiato da una parte del pubblico di San Siro, chiamato in causa trova spazi tra le linee della difesa avversaria. Partecipa alla manovra delle buone occasioni create dal Milan nel finale).

Leao 7,5: il gol è alla Leao: di qualità, con fiducia. Si muove in piena leggerezza e crea sempre pericoli alla difesa blucerchiata. (Dal 57′ Rebic 5,5: Falcone gli nega il gol, ma sbaglia troppe scelte e si scontra con la difesa).

Giroud 6,5: Falcone gli nega più volte la gioia del gol, la sua mezza rovesciata avrebbe tirato giù San Siro. Si dispera tanto per la mancanza della rete, ma applaude chiunque lo metta nella condizione di provarci.

All. Pioli 7: all’apparenza sono le partite più abbordabili, ma sono anche quelle che il Milan ha bisogno di vincere per provare a lottare per lo Scudetto. In campo la formazione che sta meglio, con scelte anche coraggiose (vedi Florenzi adattato sulla sinistra). Bene così, obiettivo raggiunto.