Mourinho verso Genoa-Roma: “Sarà divertente per voi capire come giocheremo”

La Roma è reduce da molti risultati altalenanti e José Mourinho cerca la vittoria contro il Genoa. Il tecnico ha parlato a Trigoria nella conferenza stampa di vigilia del match. Ecco le sue dichiarazioni:

Conte ha detto che al Tottenham c’è tutto per lavorare, ma anche tanto da fare. È come la situazione della Roma?



“Prossima domanda”.

Domani ritrova Shevchenko. Un ricordo?

“Bisogna capire se tutto quello che si disse su di noi è vero e se abbiamo un buon rapporto. Non ha niente di più interessante da chiedere? Se ho ricordi particolari? La prima volta che l’ho visto giocare, poi la storia l’ha fatta lui. Quando vinci Pallone d’oro, Champions e tanti titoli, sei tu che fai la storia. Adesso è alla prima esperienza da allenatore di club, ma ha fatto bene anche da allenatore dell’Ucraina”.

Due casi di positività nella squadra: Pellegrini può avere un ruolo diverso rispetto al solito?

“No, il lavoro che abbiamo fatto e che voi avete seguito va nella spazzatura, l’abbiano perso. Con 3 terzini sinistri fuori dobbiamo trovare soluzioni, c’è gente che deve fare sacrifici e si deve adattare. Sarà divertente per voi capire come giocheremo”.

In emergenza ha usato la difesa a 3. Con l’imprevisto di Cristante come schiererà Zaniolo?

“Non ti dico se giochiamo a 3 o a 4. Questa settimana abbiamo lavorato in due dei tre giorni con la difesa a 3, questo è vero. Zaniolo non ha influenza in questo”.

È la seconda volta che affronta una squadra con un allenatore nuovo: è una partita da giocare al buio?

“Non dico al buio, ma con difficoltà. Anche loro le hanno. Ci sono però giocatori importanti che non sono a disposizione sia per noi sia per loro. Come ha detto Shevchenko, non sarà la sua idea di gioco, saranno i giocatori a fare il risultato”.

È un tipo di partita che va giocata subito con aggressività per spegnere l’entusiasmo o serve pazienza?

“Noi avremo sempre tanti tifosi nostri, è una motivazione per noi. Io parlo di voglia di vincere dal primo minuto. Nemmeno in questo momento di difficoltà entriamo in campo senza l’idea di poter vincere la partita”.